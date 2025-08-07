شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ایران با اشاره به اینکه این کشور در پنجمین سال خشکسالی متوالی قرار دارد، نسبت به تشدید بحرانهای زیستمحیطی از جمله خشکشدن تالابها و تشکیل کانونهای گردوغبار هشدار داد.
پنجمین سال خشکسالی پیاپی در ایران / TRT Global
11 ساعت پیش
