جیک سالیوان، مشاور امنیت ایالات متحده ملی آمریکا، از پنجم ژانویه برای دیدار با آجیت دوال همتای هندی خود، به دهلی‌نو، پایتخت هند سفر خواهد کرد.

یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد، دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله همکاری دو کشور در زمینه‌های دفاع فضایی و همچنین همکاری فناوری راهبردی و اولویت‌های امنیتی مشترک در هند، اقیانوس آرام، تأثیرات سدهای چین و فراتر از آن گفت وگو خواهند کرد.

سالیوان در مصاحبه‌ای پیش از سفر خود در روز جمعه، سوم ژانویه، با اشاره به اینکه در این سفر تأثیرات زیست‌محیطی سدهای چینی موردبحث قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: ما به طور مشخص شاهد ساخت سدهای بزرگ توسط چین در بسیاری از مناطق هند و اقیانوس آرام، از جمله در حوزه مکونگ هستیم.

وی افزود: این سدها می‌توانند تأثیرات منفی جدی بر محیط‌زیست و اقلیم کشورهای پایین‌دستی داشته باشند.

دولت هند نیز دراین‌رابطه اعلام کرده که نگرانی‌های خود را درباره طرح چین برای ساخت سد برق‌آبی در تبت، بر روی رودخانه یارلونگ زانگبو که به هند جاری می‌شود، به پکن منتقل کرده است.