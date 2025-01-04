جیک سالیوان، مشاور امنیت ایالات متحده ملی آمریکا، از پنجم ژانویه برای دیدار با آجیت دوال همتای هندی خود، به دهلینو، پایتخت هند سفر خواهد کرد.
یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد، دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله همکاری دو کشور در زمینههای دفاع فضایی و همچنین همکاری فناوری راهبردی و اولویتهای امنیتی مشترک در هند، اقیانوس آرام، تأثیرات سدهای چین و فراتر از آن گفت وگو خواهند کرد.
سالیوان در مصاحبهای پیش از سفر خود در روز جمعه، سوم ژانویه، با اشاره به اینکه در این سفر تأثیرات زیستمحیطی سدهای چینی موردبحث قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: ما به طور مشخص شاهد ساخت سدهای بزرگ توسط چین در بسیاری از مناطق هند و اقیانوس آرام، از جمله در حوزه مکونگ هستیم.
وی افزود: این سدها میتوانند تأثیرات منفی جدی بر محیطزیست و اقلیم کشورهای پاییندستی داشته باشند.
دولت هند نیز دراینرابطه اعلام کرده که نگرانیهای خود را درباره طرح چین برای ساخت سد برقآبی در تبت، بر روی رودخانه یارلونگ زانگبو که به هند جاری میشود، به پکن منتقل کرده است.
مقامات چینی؛ اما مدعیاند که این پروژههای برقآبی در تبت تأثیر قابلتوجهی بر محیطزیست یا منابع آبی کشورهای پاییندست نخواهند داشت.
لازم به ذکر است که ساخت این سد که بزرگترین سد از نوع خود در جهان خواهد بود و ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ میلیارد کیلوواتساعت برق را دارد، ماه گذشته به تصویب رسید.
یک مقام رسمی از ایالات متحده ضمن اشاره به اینکه واشنگتن در این دیدار به نگرانیهای دهلینو توجه خواهد کرد، اظهار داشت: انتظار میرود جیک سالیوان در این سفر با آجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند، و سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند در این خصوص دیدار کند.
همچنین مطرح شد که واشنگتن انتظار دارد موضوعاتی مانند همکاری هستهای غیرنظامی، هوش مصنوعی، فضا، مجوزهای نظامی و ظرفیت اقتصادی مازاد چین نیز در این دیدار مطرح شود.