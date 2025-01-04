سیاست
4 دقیقه خواندن
ترافیک دیپلماسی در دمشق؛ دیدار وزرای امور خارجه آلمان و فرانسه با احمد الشرع
وزرای خارجه آلمان و فرانسه روز جمعه در سفری از پیش اعلام‌نشده به دمشق، با احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه، دیدار و گفتگو کردند. این اقدام در شرایطی انجام شد که روابط دیپلماتیک سوریه با کشورهای منطقه‌ای و غربی بعد از سقوط رژیم اسد وارد مرحله‌ای تازه شده است.
رهبر اداره جدید سوریه احمد الشرع با وزرای‌ امور خارجه آلمان و فرانسه در دمشق دیدار کرد / عکس: AFP
4 ژانویه 2025

صبح روز جمعه، سوم ژانویه، آنالینا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، و همتای فرانسوی‌اش، ژان نوئل بارو، به دمشق، پایتخت سوریه سفر کردند و با رهبر اداره جدید این کشور دیدار و گفتگو داشتند.

وزیر امور خارجه فرانسه، ژان نوئل بارو، در این دیدار اعلام کرد که بازگشت هیئت دیپلماتیک فرانسه به سوریه در آینده‌ای نزدیک صورت خواهد گرفت. او تأکید کرد که پاریس از آرمان‌های مردم سوریه برای انتقال سیاسی مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند.

بارو در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما خواهان تقویت روند انتقالی مسالمت‌آمیز در سوریه هستیم که به نفع مردم این کشور و ثبات منطقه باشد.

 وی اضافه کرد: فرانسه و آلمان در کنار تمام اقشار مردم سوریه ایستاده‌اند.

همچنین وزارت امور خارجه آلمان نقل قولی از بربوک پیش از ترک سوریه منتشر کرد که در آن آمده است: سفر امروز من همراه با همتای فرانسوی‌ام و به نمایندگی از اتحادیه اروپا، پیامی روشن به مردم سوریه درباره آغاز روند سیاسی جدید میان اروپا و سوریه است. هدف ما این است که سوریه دوباره به یک عضو محترم در جامعه بین‌المللی تبدیل شود، هدفی که میلیون‌ها سوری نیز به آن امید دارند.

به گزارش رسانه‌های محلی، وزیر امور خارجه فرانسه در حاشیه این سفر با رهبران کلیساهای مسیحی سوریه نیز دیدار کرد.

این سفر تنها چند روز پس از درخواست اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه، از اتحادیه اروپا برای بازگشایی سفارت‌های خود در دمشق انجام شده است.

بازدید از زندان صیدنایا

وزرای خارجه آلمان و فرانسه در جریان سفر خود به دمشق از زندان صیدنایا، واقع در نزدیکی پایتخت سوریه، بازدید کردند و خواستار اقدام جامعه بین‌المللی برای تأمین عدالت برای قربانیان این زندان شدند.

آنالینا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، با اشاره به جنایات رخ‌داده در این زندان گفت: اگرچه نمی‌توانیم قربانیان رژیم بشار اسد را بازگردانیم، اما جامعه بین‌المللی می‌تواند با تلاش‌های خود برای دستیابی به عدالت اقدام کند.

تحرکات دیپلماتیک در سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد

اکثر کشورهای جهان از مارس ۲۰۱۱ به دلیل سرکوب خونین رژیم بشار اسد علیه معترضان، سفارت‌های خود در سوریه را تعطیل کرده بودند.

پس از سقوط رژیم اسد، مقامات منطقه‌ای و بین‌المللی به دمشق سرازیر شدند تا با اداره جدید سوریه دیدار کرده و سیاست‌های آن را بررسی کنند.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اولین مقام خارجی بود که در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴ به ‌طور رسمی به سوریه سفر کرد. او در این سفر با احمد الشرع دیدار کرد و بر اهمیت روابط استراتژیک میان ترکیه و سوریه تأکید نمود.

در همین راستا، هیئت‌های اروپایی و آمریکایی با سفرهای دیپلماتیک متعدد به دمشق، مسیر فرآیند انتقالی در سوریه و راه‌های بهبود روابط با جامعه بین‌المللی را بررسی کردند.

دوشنبه گذشته، وزیر امور خارجه کویت، عبدالله الیحیی، همراه با دبیرکل شورای همکاری خلیج ، برای بررسی تحولات سوریه به دمشق سفر کرد. این دیدار بر اساس دستور جلسه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۴ در کویت برنامه‌ریزی شده بود.

علاوه بر این، عصر چهارشنبه، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، نخستین سفر خارجی خود را به دعوت همتای سعودی‌اش به ریاض انجام داد.

