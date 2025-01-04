صبح روز جمعه، سوم ژانویه، آنالینا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، و همتای فرانسوی‌اش، ژان نوئل بارو، به دمشق، پایتخت سوریه سفر کردند و با رهبر اداره جدید این کشور دیدار و گفتگو داشتند.

وزیر امور خارجه فرانسه، ژان نوئل بارو، در این دیدار اعلام کرد که بازگشت هیئت دیپلماتیک فرانسه به سوریه در آینده‌ای نزدیک صورت خواهد گرفت. او تأکید کرد که پاریس از آرمان‌های مردم سوریه برای انتقال سیاسی مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند.

بارو در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما خواهان تقویت روند انتقالی مسالمت‌آمیز در سوریه هستیم که به نفع مردم این کشور و ثبات منطقه باشد.

وی اضافه کرد: فرانسه و آلمان در کنار تمام اقشار مردم سوریه ایستاده‌اند.

همچنین وزارت امور خارجه آلمان نقل قولی از بربوک پیش از ترک سوریه منتشر کرد که در آن آمده است: سفر امروز من همراه با همتای فرانسوی‌ام و به نمایندگی از اتحادیه اروپا، پیامی روشن به مردم سوریه درباره آغاز روند سیاسی جدید میان اروپا و سوریه است. هدف ما این است که سوریه دوباره به یک عضو محترم در جامعه بین‌المللی تبدیل شود، هدفی که میلیون‌ها سوری نیز به آن امید دارند.

به گزارش رسانه‌های محلی، وزیر امور خارجه فرانسه در حاشیه این سفر با رهبران کلیساهای مسیحی سوریه نیز دیدار کرد.

این سفر تنها چند روز پس از درخواست اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه، از اتحادیه اروپا برای بازگشایی سفارت‌های خود در دمشق انجام شده است.

بازدید از زندان صیدنایا

وزرای خارجه آلمان و فرانسه در جریان سفر خود به دمشق از زندان صیدنایا، واقع در نزدیکی پایتخت سوریه، بازدید کردند و خواستار اقدام جامعه بین‌المللی برای تأمین عدالت برای قربانیان این زندان شدند.