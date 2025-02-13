سیاست
شرکت آمریکایی خدمات ابری تویلیو، کاربران ایرانی را تحریم کرد
تویلیو، شرکت آمریکایی خدمات ارتباطی ابری، اعلام کرد که ارائه خدمات تماس، پیامک و ایمیل به ایران را متوقف خواهد کرد. با اجرای این تحریم، ارتباط کسب‌وکارها و سرویس‌های وابسته به پلتفرم تویلیو در ایران قطع خواهد شد.
لوگوی شرکت خدمات ارتباط ابری آمریکایی تویلیو. / عکس: Reuters
شرکت آمریکایی خدمات ارتباطی ابری تویلیو (Twilio) اعلام کرد از ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، ارائه خدمات تماس، پیامک و ایمیل به ایران را متوقف می‌کند. این تصمیم در راستای الزامات قانونی جدید اتخاذ شده است. به‌نظر می‌رسد این اقدام به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های قانونی مرتبط با مبادلات فناوری و خدمات ارتباطی با ایران انجام شده است.

این تصمیم موجب قطع دسترسی بسیاری از کسب‌وکارها و سرویس‌هایی خواهد شد که برای ارسال پیامک، تماس صوتی و ایمیل به کاربران خود از زیرساخت‌های تویلیو استفاده می‌کنند.

کاربران ایرانی که از خدمات تویلیو استفاده می‌کنند، باید از این تاریخ به‌دنبال سرویس جایگزین باشند. پس از اجرای این تصمیم، تمامی ارتباطات تویلیو با ایران متوقف شده و دسترسی به این خدمات برای کاربران و کسب‌وکارهای ایرانی از بین خواهد رفت.

تویلیو (Twilio) یک شرکت آمریکایی ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی ابری است که امکان ارسال پیامک، تماس صوتی، ایمیل و احراز هویت را از طریق API‌های خود فراهم می‌کند.

این پلتفرم یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های ارتباطی در جهان محسوب می‌شود و بسیاری از شرکت‌های بزرگ از‌جمله واتس‌اپ، اوبر و ایر‌بی‌ان‌بی (Airbnb) برای ارسال پیامک‌های تایید هویت، اطلاع‌رسانی‌های خودکار و پشتیبانی مشتریان از آن استفاده می‌کنند.

