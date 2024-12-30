در یک هفته گذشته، ۷ نفر، از جمله ۶ نوزاد، در غزه به علت سرمای شدید جان باخته‌اند و سرما همچنان جان افراد بیشتری را تهدید می‌کند.

بر اساس گزارش دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین، نوزادی به نام علی البطران که به دلیل حملات نظامی اسرائیل همراه خانواده‌اش خانه را ترک کرده و بی‌خانمان شده بود، بر اثر سرما و یخ‌زدگی جان باخت. جمعه البطران, برادر دوقلوی وی نیز روز گذشته به‌دلیل سرمای شدید جان خود را از دست داد.

علی البطران، ششمین نوزادی است که طی یک هفته گذشته به دلیل سرمای شدید جان باخته است. این بحران همچنان جان دیگر کودکان و افراد را تهدید می‌کند، زیرا نوزادان و کودکان در غزه به علت سرمای طاقت‌فرسا و کمبود سرپناه مناسب با خطر جدی یخ‌زدگی و مرگ مواجه‌اند.

هشدار مقامات فلسطینی درباره افزایش قربانیان در غزه