در یک هفته گذشته، ۷ نفر، از جمله ۶ نوزاد، در غزه به علت سرمای شدید جان باختهاند و سرما همچنان جان افراد بیشتری را تهدید میکند.
بر اساس گزارش دفتر رسانهای دولت فلسطین، نوزادی به نام علی البطران که به دلیل حملات نظامی اسرائیل همراه خانوادهاش خانه را ترک کرده و بیخانمان شده بود، بر اثر سرما و یخزدگی جان باخت. جمعه البطران, برادر دوقلوی وی نیز روز گذشته بهدلیل سرمای شدید جان خود را از دست داد.
علی البطران، ششمین نوزادی است که طی یک هفته گذشته به دلیل سرمای شدید جان باخته است. این بحران همچنان جان دیگر کودکان و افراد را تهدید میکند، زیرا نوزادان و کودکان در غزه به علت سرمای طاقتفرسا و کمبود سرپناه مناسب با خطر جدی یخزدگی و مرگ مواجهاند.
هشدار مقامات فلسطینی درباره افزایش قربانیان در غزه
فلسطینیهای غزه، خانههای خود را ترک کرده و آواره شدهاند. آنها ناچارند در چادرهای موقت از نایلون و پارچه زندگی کنند و در سرمای زمستان با کمبود نیازهای اساسی مانند لباس گرم و پتو دستوپنجه نرم کنند.
در شرایط بحرانی کنونی، تجهیزات و امکانات درمانی در غزه بهشدت محدود شده و ارسال کمکهای بشردوستانه بهدلیل محاصره اسرائیل با موانع فراوانی مواجه است. وضعیت کنونی همچنان جان هزاران نفر بهویژه کودکان را تهدید میکند و مقامات فلسطینی هشدار دادهاند که در صورت ادامه این شرایط بحرانی، تعداد قربانیان ممکن است افزایش یابد.
سازمانهای بینالمللی همچون سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی نگرانیهای عمیق خود را از وضعیت انسانی در غزه اعلام کرده و خواستار ارسال فوری کمکهای بشردوستانه به این منطقه تحت محاصره هستند.