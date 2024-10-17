پلیس نیجریه روز چهارشنبه، ۱۷ اکتبر، اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار تانکر سوخت در روستای ماجیا از توابع ایالت جیگاوای این کشور به ۱۵۳ کشته و ۱۰۰ زخمی افزایش یافته است.
این حادثه روز سهشنبه، ۱۶ اکتبر، زمانی رخ داد که راننده تانکر در حین عبور از اتوبانی نزدیک به دانشگاهی در شهر جیگاو، کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و سعی کرد از برخورد با یک کامیون جلوگیری کند.
نیروهای امنیتی نتوانستند از تجمع مردم که در تلاش برای جمعآوری سوخت نشت کرده از تانکر بودند، جلوگیری کنند. انفجار پس از این تجمع رخ داد و منجر به شمار بالای قربانیان شد.
حوادث مشابه انفجار تانکرهای سوخت در نیجریه که پرجمعیتترین کشور آفریقا است، بهطور مکرر اتفاق میافتد و قربانیان زیادی می گیرد. دلیل اصلی این حوادث، کیفیت پایین جادهها و رفتار پرخطر مردم در جمعآوری سوخت نشت کرده از تانکرها پس از تصادفات رانندگی است.