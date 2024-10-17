پلیس نیجریه روز چهارشنبه، ۱۷ اکتبر، اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار تانکر سوخت در روستای ماجیا از توابع ایالت جیگاوای این کشور به ۱۵۳ کشته و ۱۰۰ زخمی افزایش یافته است.

این حادثه روز سه‌شنبه، ۱۶ اکتبر، زمانی رخ داد که راننده تانکر در حین عبور از اتوبانی نزدیک به دانشگاهی در شهر جیگاو، کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و سعی کرد از برخورد با یک کامیون جلوگیری کند.