انفجار مرگبار تانکر سوخت در نیجریه؛ شمار کشته‌ها به ۱۵۳ نفر رسید
شمار قربانیان انفجار تانکر سوخت در روستای ماجیا در ایالت جیگاوای نیجریه به ۱۵۳ کشته و ۱۰۰ زخمی افزایش یافت.
انفجار تانکر سوخت در شهر پورت هارکورت در جنوب نیجریه/ عکس: Reuters
17 اکتبر 2024

پلیس نیجریه روز چهارشنبه، ۱۷ اکتبر، اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار تانکر سوخت در روستای ماجیا از توابع ایالت جیگاوای این کشور به ۱۵۳ کشته و ۱۰۰ زخمی افزایش یافته است.

این حادثه روز سه‌شنبه، ۱۶ اکتبر، زمانی رخ داد که راننده تانکر در حین عبور از اتوبانی نزدیک به دانشگاهی در شهر جیگاو، کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و سعی کرد از برخورد با یک کامیون جلوگیری کند.

نیروهای امنیتی نتوانستند از تجمع مردم که در تلاش برای جمع‌آوری سوخت نشت کرده از تانکر بودند، جلوگیری کنند. انفجار پس از این تجمع رخ داد و منجر به شمار بالای قربانیان شد.

حوادث مشابه انفجار تانکرهای سوخت در نیجریه که پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا است، به‌طور مکرر اتفاق می‌افتد و قربانیان زیادی می گیرد. دلیل اصلی این حوادث، کیفیت پایین جاده‌ها و رفتار پرخطر مردم در جمع‌آوری سوخت نشت کرده از تانکرها پس از تصادفات رانندگی است.

