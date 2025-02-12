رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در چارچوب سفر رسمی چهار روزه آسیایی خود روز چهارشنبه یازدهم فوریه با پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، در شهر بوگور دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار با استقبال رسمی در مجموعه ریاست‌جمهوری بوگور آغاز شد و پس از آن، دو رهبر در یک نشست دوجانبه به بررسی همکاری‌های راهبردی پرداختند.

اردوغان و سوبیانتو در اولین نشست شورای همکاری راهبردی سطح عالی بین دو کشور، به بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و دفاعی پرداختند.

در ادامه، مراسم امضای توافقات دوجانبه برگزار شد و سپس دو رئیس‌جمهور در یک کنفرانس خبری مشترک به تشریح موضوعات مورد بحث پرداختند.

رجب طیب اردوغان، در کنفرانس خبری مشترک خود با پرابوو سوبیانتو، بر حمایت قاطع ترکیه از مسئله فلسطین تأکید کرد و همچنین بیان داشت: ما از موضع اندونزی در مسئله فلسطین تقدیر می‌کنیم و در بازسازی غزه به همکاری با اندونزی ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه افزود: تا زمانی که غزه به آرامش نرسد و فلسطینی‌ها به صلح دست نیابند، دستیابی به ثبات در سایر کشورهای منطقه نیز ممکن نخواهد بود.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تصریح کرد: دیگر امکان به تأخیر انداختن تأسیس دولت فلسطینی با حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و با پایتختی قدس شرقی، وجود ندارد.

اردوغان همچنین به خسارت‌های ناشی از حملات اسرائیل به غزه اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به حملات ۱۵ ماهه اسرائیل، مجموع خسارت‌های وارد شده به غزه به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. در حقوق، اصل بر این است که خسارت از مسبب آن دریافت شود.