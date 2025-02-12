ترکیه
دیدار رسمی اردوغان و سوبیانتو در اندونزی؛ طرفین بر همکاری‌های دوجانبه و حمایت از فلسطین تاکید کردند
رئیس‌جمهور ترکیه، در ادامه سفر رسمی آسیایی خود، با رئیس‌جمهور اندونزی، دیدار و بر تقویت همکاری‌های راهبردی، توسعه روابط اقتصادی و دفاعی و حمایت از مسئله فلسطین تأکید کردند.
رؤسای‌جمهور ترکیه و اندونزی در نشست خبری مشترک در اندونزی / عکس: AA
12 فوریه 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در چارچوب سفر رسمی چهار روزه آسیایی خود روز چهارشنبه یازدهم فوریه با پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، در شهر بوگور دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار با استقبال رسمی در مجموعه ریاست‌جمهوری بوگور آغاز شد و پس از آن، دو رهبر در یک نشست دوجانبه به بررسی همکاری‌های راهبردی پرداختند.

اردوغان و سوبیانتو در اولین نشست شورای همکاری راهبردی سطح عالی بین دو کشور، به بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و دفاعی پرداختند.

در ادامه، مراسم امضای توافقات دوجانبه برگزار شد و سپس دو رئیس‌جمهور در یک کنفرانس خبری مشترک به تشریح موضوعات مورد بحث پرداختند.

رجب طیب اردوغان، در کنفرانس خبری مشترک خود با پرابوو سوبیانتو، بر حمایت قاطع ترکیه از مسئله فلسطین تأکید کرد و همچنین بیان داشت:  ما از موضع اندونزی در مسئله فلسطین تقدیر می‌کنیم و در بازسازی غزه به همکاری با اندونزی ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه افزود: تا زمانی که غزه به آرامش نرسد و فلسطینی‌ها به صلح دست نیابند، دستیابی به ثبات در سایر کشورهای منطقه نیز ممکن نخواهد بود.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تصریح کرد:  دیگر امکان به تأخیر انداختن تأسیس دولت فلسطینی با حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و با پایتختی قدس شرقی، وجود ندارد.

اردوغان همچنین به خسارت‌های ناشی از حملات اسرائیل به غزه اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به حملات ۱۵ ماهه اسرائیل، مجموع خسارت‌های وارد شده به غزه به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. در حقوق، اصل بر این است که خسارت از مسبب آن دریافت شود.

پرابوو سوبیانتو، در این نشست خبری مشترک بر روابط دیرینه و مستحکم دو کشور تأکید کرد و گفت که این روابط از قرن‌ها پیش و از دوران امپراطوری عثمانی برقرار بوده و همچنان به شکل پایدار و قوی ادامه دارد.

وی با اشاره به عزم دو کشور برای توسعه همکاری‌های راهبردی افزود: ما مصمم به تقویت همکاری میان اندونزی و ترکیه هستیم.

سوبیانتو همچنین بر ضرورت گسترش همکاری‌های دفاعی تأکید کرد و اظهار داشت که اندونزی خواهان   افزایش حمایت‌ها از پروژه‌های مشترک در صنعت دفاعی میان دو کشور است.

در این نشست خبری مشترک رؤسای‌جمهور ترکیه و اندونزی برنامه‌هایی برای تقویت روابط دوجانبه و افزایش همکاری‌های تجاری بین دو کشور مطرح کردند.

اردوغان در این‌باره افزود: ما در مورد گسترش تجارت دوجانبه تا ۱۰ میلیارد دلار و ایجاد تعادل در این تجارت بحث کردیم.

اردوغان در این سفر با امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه و وزرای امور خارجه، دفاع و انرژی و منابع طبیعی همراهی می‌شود. پس از دیدارهای رسمی، اردوغان در ضیافت شام رسمی و مجمع تجاری ترکیه - اندونزی نیز شرکت خواهد کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه در چارچوب سفر رسمی چهار روزه آسیایی خود، پس از دیدار با مقامات مالزی و اندونزی، به پاکستان سفر خواهد کرد.

