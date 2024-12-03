یک شرکت فعال در صنایع دفاعی واقع در شهرستان بیشهیر قونیه، مهمات تولیدی برای تفنگهای دستی را به هفت کشور جهان صادر میکند.
بیشهیر، که بهعنوان مرکز تولید تفنگهای شکاری شهرت دارد، در زمینه تولید، اشتغال، تجارت و صادرات در این صنعت پیشگام است. تولید تفنگ در این منطقه از محلههای "هواوغلو" و "اوزوملو" نزدیک به یک قرن پیش در کارگاههای کوچک زیرزمینی منازل آغاز شده است.
یکی از شرکتهای مستقر در این منطقه، در سال ۲۰۱۹ با انجام سرمایهگذاریهای جدید و بهروزرسانی زیرساختها، تولید مهمات ۹x۱۹ میلیمتری برای تفنگهای دستی را آغاز کرد. این شرکت اکنون با ظرفیت سالانه تولید ۵۰ میلیون گلوله صوتی و ۱۰۰ میلیون گلوله تفنگ دستی، محصولات خود را به بازارهای بینالمللی عرضه میکند.
محمد اوزدمیرل، مالک این شرکت، در گفتوگو با خبرگزاری آنادولو گفت: ما یکی از معدود تولیدکنندگان مهمات برای تفنگهای دستی و جنگی در ترکیه هستیم. ظرفیت تولید سالانه ما برای مهمات ۹x۱۹ میلیمتری تفنگ دستی به ۱۵۰ میلیون قطعه و برای مهمات ۵,۵۶x۴۵ میلیمتری تفنگهای جنگی به ۵۰ میلیون قطعه میرسد.
وی افزود: محصولات ما به کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، بلغارستان، کوزوو، لهستان، پاکستان و نیجریه صادر میشود. علاوه بر صادرات، در قالب یک قرارداد، تاکنون ۳ میلیون گلوله تفنگ دستی را به وزارت دفاع ملی تحویل دادهایم و برنامه داریم سال آینده ۳ میلیون گلوله دیگر را نیز تحویل دهیم. همچنین، تاکنون ۱۴۴ میلیون گلوله تفنگ دستی برای پلیس ملی ترکیه تولید و عرضه کردهایم که همگی در این کارخانه ساخته شدهاند.