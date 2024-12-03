یک شرکت فعال در صنایع دفاعی واقع در شهرستان بی‌شهیر قونیه، مهمات تولیدی برای تفنگ‌های دستی را به هفت کشور جهان صادر می‌کند.

بی‌شهیر، که به‌عنوان مرکز تولید تفنگ‌های شکاری شهرت دارد، در زمینه تولید، اشتغال، تجارت و صادرات در این صنعت پیشگام است. تولید تفنگ در این منطقه از محله‌های "هواوغلو" و "اوزوملو" نزدیک به یک قرن پیش در کارگاه‌های کوچک زیرزمینی منازل آغاز شده است.

یکی از شرکت‌های مستقر در این منطقه، در سال ۲۰۱۹ با انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، تولید مهمات ۹x۱۹ میلی‌متری برای تفنگ‌های دستی را آغاز کرد. این شرکت اکنون با ظرفیت سالانه تولید ۵۰ میلیون گلوله صوتی و ۱۰۰ میلیون گلوله تفنگ دستی، محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی عرضه می‌کند.