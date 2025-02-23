ناهض الفحوری، از مسئولان دفتر رسانه‌ای زندانیان وابسته به حماس، در ساعات اولیه امروز اعلام کرد که حماس آماده است در ازای آزادی تمامی زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل، تمامی زندانیان اسرائیلی در غزه را آزاد کند.

روز گذشته ۶ زندانی اسرائیلی در غزه آزاد شدند. حماس در چارچوب هفتمین دور تبادل زندانیان، ۶ اسیر اسرائیلی را که در غزه نگهداری می‌شدند، آزاد کرده و آن‌ها را به تیم‌های صلیب سرخ بین‌المللی تحویل داد که سپس وارد اسرائیل شدند.

در مقابل، اعلام شده بود که اسرائیل نیز ۶۲۰ زندانی فلسطینی را از زندان‌های خود آزاد خواهد کرد که تا این لحظه به تعویق افتاده است.