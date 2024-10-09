لازم به ذکر است، در حمله تروریستی روز یکشنبه، ششم اکتبر در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی کراچی دو مهندس چینی کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر یک روز قبل‌تر از این حمله، در جریان تبادل آتش میان نیروهای ارتش پاکستان و شبه‌نظامی طالبان در منطقه وزیرستان شمالی این کشور ۶ نیروی امنیتی و ۶ عضو طالبان کشته شدند.