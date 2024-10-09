ترکیه: حملات تروریستی در پاکستان را شدیدا محکوم می‌کنیم
ترکیه
ترکیه: حملات تروریستی در پاکستان را شدیدا محکوم می‌کنیموزارت امور خارجه ترکیه حملات تروریستی اخیر در منطقه پاکستان را شدیدا محکوم کرد.
ساختمان وزارت امور خارجه ترکیه در آنکارا / عکس: AA
9 اکتبر 2024

وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: حملات تروریستی اخیر در منطقه وزیرستان شمالی و شهر کراچی در پاکستان را به‌شدت محکوم می‌کنیم.

وزارت خارجه ترکیه همچنین در بیانیه خود با تأکید بر ادامه حمایت آنکارا از کشور دوست و برادر پاکستان در مبارزه با تروریسم، به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرد.

لازم به ذکر است، در حمله تروریستی روز یکشنبه، ششم اکتبر در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی کراچی دو مهندس چینی کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر یک روز قبل‌تر از این حمله، در جریان تبادل آتش میان نیروهای ارتش پاکستان و شبه‌نظامی طالبان در منطقه وزیرستان شمالی این کشور ۶ نیروی امنیتی و ۶ عضو طالبان کشته شدند.

