9 اکتبر 2024
وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیهای اعلام کرد: حملات تروریستی اخیر در منطقه وزیرستان شمالی و شهر کراچی در پاکستان را بهشدت محکوم میکنیم.
وزارت خارجه ترکیه همچنین در بیانیه خود با تأکید بر ادامه حمایت آنکارا از کشور دوست و برادر پاکستان در مبارزه با تروریسم، به خانوادههای قربانیان تسلیت گفت و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرد.
لازم به ذکر است، در حمله تروریستی روز یکشنبه، ششم اکتبر در نزدیکی فرودگاه بینالمللی کراچی دو مهندس چینی کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند.
از سوی دیگر یک روز قبلتر از این حمله، در جریان تبادل آتش میان نیروهای ارتش پاکستان و شبهنظامی طالبان در منطقه وزیرستان شمالی این کشور ۶ نیروی امنیتی و ۶ عضو طالبان کشته شدند.