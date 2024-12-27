سازمان بهداشت جهانی (WHO) روز پنجشنبه ۵۰ تن تجهیزات پزشکی تأمینشده توسط اتحادیه اروپا را به استانبول منتقل کرد. این تجهیزات شامل کیتهای جراحی و داروهای ضروری است که با هدف رفع کمبودهای درمانی، به بیمارستانهای شمال سوریه ارسال خواهد شد.هواپیمای باری حامل این محموله پس از فرود در فرودگاه استانبول، با کامیون به مرسین و سپس از طریق استان حاتایبه سوریه منتقل میشود.از ماه نوامبر تاکنون، سازمان بهداشت جهانی بیش از ۵۱۰ کیت جراحی را به ۳۷ مرکز درمانی در سوریه ارسال کرده است که به درمان بیش از ۹۴ هزار نفر کمک کردهاند. محموله اخیر نیز شامل ابزار جراحی، تجهیزات بیهوشی و داروهایی برای درمان و پیشگیری از بیماریهاست و انتظار میرود که نقش مهمی در حمایت از بیمارستانهای مناطق بحرانی مانند ادلب و شمال حلب ایفا کند.دکتر پیر نبث، نماینده سازمان بهداشت جهانی در ترکیه، ضمن ابراز خرسندی از این اقدام، اعلام کرد که تجهیزات مذکور از انبار اضطراری سازمان در دوبی هماهنگ شده و برای حمایت از بیمارستانهای مناطق بحرانی در نظر گرفته شدهاند.وی با اشاره به اهمیت این کیتها در درمان جراحات ناشی از درگیریها و سایر نیازهای پزشکی، تأکید کرد که شرایط امنیتی ناپایدار در سوریه، ارسال کمکها از طریق ترکیه را ضروری کرده است.همچنین افزود که تنها نیمی از بیمارستانهای سوریه به طور کامل فعالیت میکنند و بسیاری از مردم به دلیل شیوع بیماریهایی مانند وبا، از دسترسی به خدمات درمانی محروم هستند.این کمکها با هدف تقویت سیستم بهداشتی آسیبپذیر سوریه و پاسخ به نیازهای فوری طراحی و ارسال شده است.