شرکت اوپن‌ای‌آی از ابزار جدیدی به نام «دیپ ریسرچ» (Deep Research) یا «تحقیق عمیق» رونمایی کرده است که می‌تواند به‌عنوان دستیار هوشمند تحقیق ایفای نقش کند. این ابزار جدید در فرآیندی سریع به کاربران در انجام تحقیقات دقیق و پیچیده کمک می‌کند.

دیپ‌ریسرچ بر پایه نسخه‌ای از مدل آینده هوش مصنوعی OpenAI o3 توسعه یافته و به‌گونه‌ای بهینه‌سازی شده تا بتواند داده‌های اینترنتی را جستجو، تحلیل و ترکیب کند.

اوپن‌ای‌آی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: دیپ ریسرچ می‌تواند تحقیقاتی که برای یک فرد معمولی ساعت‌ها زمان می‌برد را در عرض چند دقیقه انجام دهد و گزارشی جامع ارائه دهد. این ابزار برای افرادی طراحی شده که در حوزه‌هایی مانند امور مالی، علوم، سیاست‌گذاری و مهندسی به تحقیقات دقیق و قابل‌اعتماد نیاز دارند.

عملکرد و قابلیت‌های دیپ ریسرچ

به گفته اوپن‌ای‌آی، این ابزار پس از دریافت هر‌گونه درخواستی از کاربر به جستجوی منابع آنلاین پرداخته و اطلاعات مختلفی از متون، تصاویر و فایل‌های پی‌دی‌اف را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. سپس، با ترکیب این داده‌ها، گزارشی در سطح یک تحلیلگر پژوهشی تهیه و ارائه می‌دهد.

موتورهای جستجوی سنتی، معمولا تنها لینک‌ها را برای کاربر نمایش می‌دهند، اما «دیپ ریسرچ» اطلاعات را تحلیل و خلاصه‌سازی می‌کند تا نتیجه‌ای یکپارچه و معنادار ارائه دهد. این ویژگی می‌تواند در حوزه‌هایی مانند ژورنالیسم، تحقیقات دانشگاهی، سیاست‌گذاری‌ها و تحقیقات کسب‌وکار کاربردی باشد.

براساس اعلام اوپن‌ای‌آی، دیپ ریسرچ هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و دارای محدودیت‌هایی است. یکی از چالش‌های این ابزار، تشخیص اطلاعات معتبر از اطلاعات فیک و شایعات است. همچنین، در برخی موارد نمی‌تواند میزان عدم‌قطعیت در مورد برخی موارد را به‌درستی منتقل کند.