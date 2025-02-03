سیاست
4 دقیقه خواندن
قابلیت جدید چت جی‌پی‌تی با نام دیپ ریسرچ رونمایی شد؛ همراهی قدرتمند برای محققان
ابزار جدید دیپ‌ریسرچ می‌تواند صدها منبع موجود در اینترنت را در عرض تنها چند دقیقه، جستجو، تحلیل و ترکیب کرده و گزارشی جامع در سطح یک تحلیلگر پژوهشی ارائه دهد.
نام شرکت آمریکایی هوش مصنوعی اوپن‌ای‌آی و لوگوی چت‌ جی‌پی‌تی / عکس: Reuters
3 فوریه 2025

شرکت اوپن‌ای‌آی از ابزار جدیدی به نام «دیپ ریسرچ» (Deep Research) یا «تحقیق عمیق» رونمایی کرده است که می‌تواند به‌عنوان دستیار هوشمند تحقیق ایفای نقش کند. این ابزار جدید در فرآیندی سریع به کاربران در انجام تحقیقات دقیق و پیچیده کمک می‌کند.

دیپ‌ریسرچ بر پایه نسخه‌ای از مدل آینده هوش مصنوعی OpenAI o3 توسعه یافته و به‌گونه‌ای بهینه‌سازی شده تا بتواند داده‌های اینترنتی را جستجو، تحلیل و ترکیب کند.

اوپن‌ای‌آی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: دیپ ریسرچ می‌تواند تحقیقاتی که برای یک فرد معمولی ساعت‌ها زمان می‌برد را در عرض چند دقیقه انجام دهد و گزارشی جامع ارائه دهد. این ابزار برای افرادی طراحی شده که در حوزه‌هایی مانند امور مالی، علوم، سیاست‌گذاری و مهندسی به تحقیقات دقیق و قابل‌اعتماد نیاز دارند.

عملکرد و قابلیت‌های دیپ ریسرچ

به گفته اوپن‌ای‌آی، این ابزار پس از دریافت هر‌گونه درخواستی از کاربر به جستجوی منابع آنلاین پرداخته و اطلاعات مختلفی از متون، تصاویر و فایل‌های پی‌دی‌اف را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. سپس، با ترکیب این داده‌ها، گزارشی در سطح یک تحلیلگر پژوهشی تهیه و ارائه می‌دهد.

موتورهای جستجوی سنتی، معمولا تنها لینک‌ها را برای کاربر نمایش می‌دهند، اما «دیپ ریسرچ» اطلاعات را تحلیل و خلاصه‌سازی می‌کند تا نتیجه‌ای یکپارچه و معنادار ارائه دهد. این ویژگی می‌تواند در حوزه‌هایی مانند ژورنالیسم، تحقیقات دانشگاهی، سیاست‌گذاری‌ها و تحقیقات کسب‌وکار کاربردی باشد.

براساس اعلام اوپن‌ای‌آی، دیپ ریسرچ هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و دارای محدودیت‌هایی است. یکی از چالش‌های این ابزار، تشخیص اطلاعات معتبر از اطلاعات فیک و شایعات است. همچنین، در برخی موارد نمی‌تواند میزان عدم‌قطعیت در مورد برخی موارد را به‌درستی منتقل کند.

اوپن‌ای‌آی اعلام کرده که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تفاوت بین اطلاعات علمی و نظرات شخصی یا داده‌های تاییدنشده در اینترنت است. این ابزار هنوز به مکانیسم ارزیابی کیفیت منابع بهینه مجهز نشده و در برخی موارد ممکن است اطلاعات نادرست یا جهت‌دار را بدون تحلیل کافی ارائه دهد.

«دیپ ریسرچ» از روز یکشنبه دوم فوریه در نسخه وب چت‌بات ChatGPT در دسترس قرار‌گرفته و تا پایان فوریه برای اپلیکیشن‌های موبایل و دسکتاپ نیز منتشر خواهد شد.

این ابزار، دومین محصول هوش مصنوعی اوپن‌ای‌آی در سال‌جاری محسوب می‌شود. پیش‌از‌این، در ژانویه، این شرکت از ابزاری به نام «اپراتور» رونمایی کرده بود که قابلیت انجام وظایفی مانند ایجاد فهرست کارها و برنامه‌ریزی سفر را داشت.

آینده توسعه دیپ ریسرچ

اوپن‌ای‌آی اعلام کرده است که این ابزار در ما‌ه‌های آینده بهینه‌سازی خواهد شد تا دقت آن در ارزیابی اطلاعات بهبود یابد. همچنین انتظار می‌رود که در نسخه‌های بعدی، قابلیت تعامل بهتر با کاربران و امکان بررسی منابع استناد شده به این ابزار اضافه شود.

با توسعه چنین فناوری‌هایی، اوپن‌ای‌آی در حال تغییر نحوه انجام تحقیقات و بهره‌گیری از داده‌های اینترنتی در مقیاس وسیع است. اگر این ابزار بتواند دقت و ارزیابی منابع خود را بهبود بخشد، می‌تواند به یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای تحقیقاتی مبتنی بر هوش مصنوعی در جهان تبدیل شود.

