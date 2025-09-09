سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه هشتم سپتامبر، در سخنرانی خود در دانشگاه روابط بین‌الملل مسکو (MGIMO) بیان داشت: زمان مناسبی برای ازسرگیری دیدارها در چارچوب ابتکار منطقه‌ای «۳+۳» فرا رسیده است.

این ابتکار که ابتدا توسط ترکیه و آذربایجان مطرح شد، شامل سه کشور قفقاز جنوبی یعنی ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و سه همسایه اصلی آن‌ ترکیه، روسیه و ایران می‌شود.

لاوروف با اشاره به دیدارهای پیشین در سطح وزیران و معاونان وزرا تصریح کرد: اکنون همسایگان ایرانی ما از این روند حمایت می‌کنند و امیدواریم جلسات در آینده نزدیک برگزار شود.

وی تأکید کرد که اولویت اصلی روسیه در قفقاز جنوبی صلح و همکاری است و این سیاست هرگز تغییر نکرده است.