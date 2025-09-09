سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه هشتم سپتامبر، در سخنرانی خود در دانشگاه روابط بینالملل مسکو (MGIMO) بیان داشت: زمان مناسبی برای ازسرگیری دیدارها در چارچوب ابتکار منطقهای «۳+۳» فرا رسیده است.
این ابتکار که ابتدا توسط ترکیه و آذربایجان مطرح شد، شامل سه کشور قفقاز جنوبی یعنی ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و سه همسایه اصلی آن ترکیه، روسیه و ایران میشود.
لاوروف با اشاره به دیدارهای پیشین در سطح وزیران و معاونان وزرا تصریح کرد: اکنون همسایگان ایرانی ما از این روند حمایت میکنند و امیدواریم جلسات در آینده نزدیک برگزار شود.
وی تأکید کرد که اولویت اصلی روسیه در قفقاز جنوبی صلح و همکاری است و این سیاست هرگز تغییر نکرده است.
اظهارات وزیر امور خارجه روسیه پس از امضای توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان در کاخ سفید مطرح میشود؛ توافقی که پس از دههها درگیری زمینه کاهش تنشها در قفقاز جنوبی را فراهم کرده است.
لاوروف ابراز امیدواری کرد که احیای این ابتکار بتواند همکاریهای منطقهای را تقویت کند و روند توسعه صلح پایدار در منطقه را تسریع کند.