به گزارش خبرگزاری باختر افغانستان، مولوی عبدالسلام حنفی، معاون امور اداری نخست‌وزیر دولت موقت طالبان در جریان سفر خود به ازبکستان با شیخ نورالدین خالق‌نظر، رئیس اداره مسلمین و مفتی اعظم این کشور، دیدار و گفتگو کرد.

براساس این گزارش، مفتی اعظم ازبکستان ضمن استقبال از هیئت طالبان، این سفر را نمادی از دوستی و روابط دیرینه میان افغانستان و ازبکستان دانست. وی تأکید کرد که مشترکات دینی، تاریخی و فرهنگی میان دو کشور، فرصت‌های مهمی برای توسعه روابط در حوزه‌های مختلف فراهم می‌کند.

شیخ نورالدین خالق‌نظر همچنین اظهار داشت که چنین دیدارهایی می‌تواند به تقویت روابط فرهنگی و باورهای مشترک میان دو ملت کمک کند و لازم است از این فرصت‌ها به شکل مؤثری بهره‌برداری شود.

مولوی عبدالسلام حنفی در این دیدار بر اهمیت گسترش روابط میان افغانستان و ازبکستان تأکید کرد و گفت که سفرهای متقابل علما و مقامات می‌تواند به تحکیم پیوندهای دو ملت برادر منجر شود.