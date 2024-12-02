منطقه‌
سفر هیئت طالبان به ازبکستان به‌منظور تقویت روابط دوجانبه
عبدالسلام حنفی معاون امور اداری نخست‌وزیر دولت موقت طالبان در افغانستان به منظور تقویت روابط دوجانبه به ازبکستان سفر کرده است.
عبدالسلام حنفی / Reuters
به گزارش خبرگزاری باختر افغانستان، مولوی عبدالسلام حنفی، معاون امور اداری نخست‌وزیر دولت موقت طالبان در جریان سفر خود به ازبکستان با شیخ نورالدین خالق‌نظر، رئیس اداره مسلمین و مفتی اعظم این کشور، دیدار و گفتگو کرد.

براساس این گزارش، مفتی اعظم ازبکستان ضمن استقبال از هیئت طالبان، این سفر را نمادی از دوستی و روابط دیرینه میان افغانستان و ازبکستان دانست. وی تأکید کرد که مشترکات دینی، تاریخی و فرهنگی میان دو کشور، فرصت‌های مهمی برای توسعه روابط در حوزه‌های مختلف فراهم می‌کند.

شیخ نورالدین خالق‌نظر همچنین اظهار داشت که چنین دیدارهایی می‌تواند به تقویت روابط فرهنگی و باورهای مشترک میان دو ملت کمک کند و لازم است از این فرصت‌ها به شکل مؤثری بهره‌برداری شود.

مولوی عبدالسلام حنفی در این دیدار بر اهمیت گسترش روابط میان افغانستان و ازبکستان تأکید کرد و گفت که سفرهای متقابل علما و مقامات می‌تواند به تحکیم پیوندهای دو ملت برادر منجر شود.

حنفی هدف اصلی سفر خود را تقویت روابط دوجانبه و دستیابی به منافع مشترک عنوان کرد و افزود که دولت موقت طالبان تلاش دارد باتکیه‌بر مشترکات دو کشور، زمینه‌های جدیدی برای همکاری ایجاد کرده و گام‌های مؤثری برای تحکیم روابط بردارد.

وی همچنین از مرکز اسلامی تاشکند و آثار تاریخی و اسلامی این شهر بازدید کرد و بر لزوم همکاری علمای دو کشور در زمینه‌های آموزشی و تربیتی تأکید کرد.

اگرچه ازبکستان تاکنون طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما روابط اقتصادی و دیپلماتیک میان این کشور و دولت موقت طالبان در حال گسترش است.

