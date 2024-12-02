به گزارش خبرگزاری باختر افغانستان، مولوی عبدالسلام حنفی، معاون امور اداری نخستوزیر دولت موقت طالبان در جریان سفر خود به ازبکستان با شیخ نورالدین خالقنظر، رئیس اداره مسلمین و مفتی اعظم این کشور، دیدار و گفتگو کرد.
براساس این گزارش، مفتی اعظم ازبکستان ضمن استقبال از هیئت طالبان، این سفر را نمادی از دوستی و روابط دیرینه میان افغانستان و ازبکستان دانست. وی تأکید کرد که مشترکات دینی، تاریخی و فرهنگی میان دو کشور، فرصتهای مهمی برای توسعه روابط در حوزههای مختلف فراهم میکند.
شیخ نورالدین خالقنظر همچنین اظهار داشت که چنین دیدارهایی میتواند به تقویت روابط فرهنگی و باورهای مشترک میان دو ملت کمک کند و لازم است از این فرصتها به شکل مؤثری بهرهبرداری شود.
مولوی عبدالسلام حنفی در این دیدار بر اهمیت گسترش روابط میان افغانستان و ازبکستان تأکید کرد و گفت که سفرهای متقابل علما و مقامات میتواند به تحکیم پیوندهای دو ملت برادر منجر شود.
حنفی هدف اصلی سفر خود را تقویت روابط دوجانبه و دستیابی به منافع مشترک عنوان کرد و افزود که دولت موقت طالبان تلاش دارد باتکیهبر مشترکات دو کشور، زمینههای جدیدی برای همکاری ایجاد کرده و گامهای مؤثری برای تحکیم روابط بردارد.
وی همچنین از مرکز اسلامی تاشکند و آثار تاریخی و اسلامی این شهر بازدید کرد و بر لزوم همکاری علمای دو کشور در زمینههای آموزشی و تربیتی تأکید کرد.
اگرچه ازبکستان تاکنون طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما روابط اقتصادی و دیپلماتیک میان این کشور و دولت موقت طالبان در حال گسترش است.