آلپارسلان بایرکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، در گفتوگو با خبرگزاری دولتی آنادولو اظهار داشت که در خلال کنفرانس انرژی استانبول، با انجام ملاقاتهای دوجانبه با وزرا و شرکتهای حاضر، به ارزیابی مسائل پیرامون تأمین امنیت انرژی اروپا پرداخته است.بایرکتار در سخنانی که در کنفرانس هفته گذشته داشت، ضمن اشاره به اینکه جمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۴ از نظر افزایش ظرفیت نصبشده رکورددار بود، گفت: ما وارد دورهای از فرصتهای بسیار مهم برای آینده میشویم و کشورهایی که در کنفرانس انرژی استانبول شرکت داشتند، همگی متمایل به همکاری با ترکیه در زمینه انرژی هستند.گفتنی است که کنفرانس انرژی استانبول با حمایت وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه هفته گذشته با تمرکز بر موضوع «آینده مشترک، اهداف مشترک» برگزار شد. در این کنفرانس، مسئولان نهادهای مربوط به انرژی از ۱۰ کشور دنیا، نمایندگان سازمانهای بینالمللی، سازمانهای غیردولتی داخلی و خارجی، دانشگاهیان و چهرههای برجسته حوزه کسبوکار گرد هم آمدند تا چالشهای مشترک را بررسی کنند.بایرکتار تأکید کرد: با سرمایهگذاریهایی که در سالهای اخیر صورت گرفته، توانستهایم تأمین انرژی خود را متنوع کنیم و با تقویت زیرساختهای بخش انرژی، موفق به پشت سر گذاشتن بحرانهای زیادی از جمله پاندمی شدیم.وی افزود: ترکیه هماکنون انرژی خود را تولید میکند و از یک کشور کاملاً واردکننده، به یک کشور صادرکننده در بخش انرژی تبدیل شده است؛ به طور مثال، شرکت دولتی بوتاش به بسیاری از کشورهایی که در این کنفرانس شرکت کردهاند، گاز صادر میکند.بایرکتار گفت: ما میخواهیم میزان همکاریهایمان را به سطوح بالاتری رسانده و با بحث و تبادل نظر با شرکای تجاریمان، به راهحلی برای برقراری و گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه برسیم.لاسلو فریتش، مدیرعامل شرکت دولتی انرژی مجارستان، در حاشیه این کنفرانس ضمن اشاره به اینکه آنکارا و بوداپست قرارداد صادرات گاز طبیعی بین دو کشور را تمدید خواهند کرد، گفت: ما میخواهیم همکاری خود را با شرکت بوتاش گسترش داده و در آینده حجم واردات از این شرکت را افزایش دهیم.وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه با اشاره به حضور نمایندگان کشورهای مختلف از آسیای مرکزی تا روسیه، از خاورمیانه تا شمال آفریقا و از بالکان تا اروپای مرکزی در این کنفرانس، گفت: حضور گسترده این کشورها در کنفرانس انرژی استانبول، نقش محوری ترکیه و اعتماد جامعه جهانی به این کشور را بهخوبی نشان داد.