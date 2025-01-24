شرکتکنندگان فستیوال شنا در سرمای شدید و برف سنگین، در دریاچههای یخزده در دل کوههای کاچکار و در پارک ملی این منطقه شنا کردند و تجربهای متفاوت را رقم زدند.این دوره از فستیوال شنا با مدیریت حسن اوندر یکی از کوهنوردان محلی برگزار شد. اوندر درباره این فستیوال اظهار داشت: با وجود چالشهای آبوهوایی، این رویداد در محیطی پر از هیجان و انرژی بالا برگزار گردید. ما قصد داریم در سالهای آینده فستیوال را در مکانهای مختلف و متنوعی برگزار کنیم.شرکتکنندگان همچون اولگون آتاگون از برگزاری این فستیوال ابراز رضایت کردند و آن را تجربهای متفاوت در میانبرف و یخ توصیف نمودند.مصطفی بیاض که هرساله در این رویداد شرکت میکند نیز اضافه کرد: شنا در میانبرف، یک تجربه منحصربهفرد است که فراموشنشدنی خواهد بود.در نهمین دوره از فستیوال در کنار شنا، برخی از شرکتکنندگان برای گرمشدن آتش روشن کردند و در کنار آن مراسم رقص سنتی منطقه را اجرا کردند. برخی شرکتکنندگان نیز پس از شنا، با نوشیدن چای در کنار ساحل بهدنبال گرمشدن بودند.این فستیوال بهعنوان یک سنت محبوب در استان ریزه، سالبهسال بر محبوبیت آن افزوده میشود و به یکی از جاذبههای گردشگری ویژه در فصل زمستان تبدیل شده است.