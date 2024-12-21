به گفته سربازانی که شهادتشان در روزنامه اسرائیلی هاآرتص منتشر شده، در مناطقی مانند نتساریم به نیروهای ارتش دستور داده شده است به "هر فردی که وارد ساختمانی شود، صرف‌نظر از هویتش، حتی اگر فقط برای پناه گرفتن از باران باشد"، شلیک کنند.

این سربازان همچنین اعلام کرده‌اند که ارتش اسرائیل غیرنظامیان فلسطینی را که وارد ساختمان‌های از پیش هدف قرار گرفته در غزه می‌شوند، می‌کشد.

هر کسی، از جمله غیرنظامیان، که وارد ساختمان‌ها شود، با خطر حمله مواجه است. یکی از افسران پیشین نیز گفته است که تک‌تیراندازها مجاز بوده‌اند غیرنظامیانی را که وارد مناطق مشخصی می‌شوند، به‌عنوان مبارز در نظر بگیرند. او افزود: ما در آنجا غیرنظامیانی را می‌کشیم که بعداً به‌عنوان تروریست ثبت می‌شوند.

یکی از سخنگویان ارتش نیز اظهار داشت که اعلام آمار تلفات به رقابتی میان نیروها تبدیل شده است. او گفت: اگر لشکر ۹۹ تعداد ۱۵۰ نفر را کشته باشد، لشکر بعدی تلاش می‌کند تعداد کشته‌ها را به ۲۰۰ نفر برساند.

همچنین این روزنامه اشاره کرد:اوایل این هفته، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان در غزه از آغاز جنگ به بیش از ۴۵,۰۰۰ نفر رسیده است.