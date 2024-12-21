به گفته سربازانی که شهادتشان در روزنامه اسرائیلی هاآرتص منتشر شده، در مناطقی مانند نتساریم به نیروهای ارتش دستور داده شده است به "هر فردی که وارد ساختمانی شود، صرفنظر از هویتش، حتی اگر فقط برای پناه گرفتن از باران باشد"، شلیک کنند.
این سربازان همچنین اعلام کردهاند که ارتش اسرائیل غیرنظامیان فلسطینی را که وارد ساختمانهای از پیش هدف قرار گرفته در غزه میشوند، میکشد.
هر کسی، از جمله غیرنظامیان، که وارد ساختمانها شود، با خطر حمله مواجه است. یکی از افسران پیشین نیز گفته است که تکتیراندازها مجاز بودهاند غیرنظامیانی را که وارد مناطق مشخصی میشوند، بهعنوان مبارز در نظر بگیرند. او افزود: ما در آنجا غیرنظامیانی را میکشیم که بعداً بهعنوان تروریست ثبت میشوند.
یکی از سخنگویان ارتش نیز اظهار داشت که اعلام آمار تلفات به رقابتی میان نیروها تبدیل شده است. او گفت: اگر لشکر ۹۹ تعداد ۱۵۰ نفر را کشته باشد، لشکر بعدی تلاش میکند تعداد کشتهها را به ۲۰۰ نفر برساند.
همچنین این روزنامه اشاره کرد:اوایل این هفته، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که تعداد کشتهشدگان در غزه از آغاز جنگ به بیش از ۴۵,۰۰۰ نفر رسیده است.
اطلاعات منتشرشده توسط این وزارتخانه پیشتر توسط سازمانهای بینالمللی و دولتها بررسی و معتبر شناخته شده است.
گزارش هاآرتص تأکید دارد اسرائیل مانند جنگهای گذشته، شمار کشتهشدگان غیرنظامی فلسطینی را منتشر نمیکند و ارتش اسرائیل به گزارش هاآرتص پاسخ نداده است.
اسرائیل جنگی نسلکش علیه غزه آغاز کرده که از زمان حمله مرزی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ باعث از دست رفتن جان بیش از ۴۵,۲۰۰ نفرعمدتاً زنان و کودکان شده است .
در ۲۱ نوامبر، دادگاه کیفری بینالمللی ICC احکام بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل، به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد. همچنین، اسرائیل با پروندهای در دادگاه بینالمللی دادگستری به دلیل جنگ مرگبار خود علیه غزه و اتهامات نسلکشی روبرو است.