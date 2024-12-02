وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز گذشته ۲۸ نوامبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: آمار فلسطینیان کشته شده در حملات اسرائیل به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۴۴ هزار و ۳۳۰ نفر و تعداد مجروحان نیز به ۱۰۴ هزار و ۹۳۳ تن افزایش یافته است.

به گفته این نهاد تعداد زیادی از اجساد همچنان زیر آوار ساختمان‌ها و کنار جاده‌ها باقی مانده‌اند. ادامه حملات نیروهای اسرائیلی، تیم‌های پزشکی و نیروهای دفاع مدنی را از عملیات خارج‌کردن اجساد بازداشته است.