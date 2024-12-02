آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (اونروا) اعلام کرد: از ۶ اکتبر تا ۲۵ نوامبر سالجاری ۹۱ درخواست برای ارسال کمکهای بشردوستانه به شمال غزه ارائه کردیم. اما اسرائیل ۸۲ مورد از این درخواستها را رد کرده و از ارسال ۹ محموله دیگر نیز ممانعت کرده است.
طبق بیانیه اونروا، شمال غزه از ۵ اکتبر تحت محاصره کامل اسرائیل قرار دارد. این وضعیت زندگی حدود ۷۵ هزار فلسطینی ساکن شهرهای بیتلاهیا، بیت حانون و جبالیا را بهشدت تحتتأثیر قرار داده است.
این آژانس هشدار داد که هزاران خانواده فلسطینی که از مناطق تحت محاصره گریختهاند، در شرایطی بسیار دشوار به سر میبرند. بسیاری از این افراد بدون پتو، تخت یا چادرهای ضدآب، با سرما و بارش باران روبهرو هستند.
اونروا جامعه جهانی را به اقدام برای پایاندادن به این وضعیت بحرانی فراخوانده و بر لزوم دسترسی فوری و بدون مانع به کمکهای بشردوستانه برای رفع نیازهای اساسی این خانوادهها تأکید میکند.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز گذشته ۲۸ نوامبر با انتشار بیانیهای اعلام کرد: آمار فلسطینیان کشته شده در حملات اسرائیل به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۴۴ هزار و ۳۳۰ نفر و تعداد مجروحان نیز به ۱۰۴ هزار و ۹۳۳ تن افزایش یافته است.
به گفته این نهاد تعداد زیادی از اجساد همچنان زیر آوار ساختمانها و کنار جادهها باقی ماندهاند. ادامه حملات نیروهای اسرائیلی، تیمهای پزشکی و نیروهای دفاع مدنی را از عملیات خارجکردن اجساد بازداشته است.