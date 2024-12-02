منطقه‌
2 min read
ممانعت اسرائیل؛ هزاران فلسطینی در شمال غزه از کمک‌های بشردوستانه محروم هستند
تلاش‌های سازمان ملل از ۶ اکتبر تا ۲۵ نوامبر سالجاری برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به شمال نوار غزه با ممانعت اسرائیل مواجه شده است.
ممانعت اسرائیل؛ هزاران فلسطینی در شمال غزه از کمک‌های بشردوستانه محروم هستند
"اسرائیل خواستار تخلیه برخی از مناطق جنوب نوار غزه شد" / AA
2 دسامبر 2024

آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (اونروا) اعلام کرد: از ۶ اکتبر تا ۲۵ نوامبر سال‌جاری ۹۱ درخواست برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به شمال غزه ارائه کردیم. اما اسرائیل ۸۲ مورد از این درخواست‌ها را رد کرده و از ارسال ۹ محموله دیگر نیز ممانعت کرده است.

طبق بیانیه اونروا، شمال غزه از ۵ اکتبر تحت محاصره کامل اسرائیل قرار دارد. این وضعیت زندگی حدود ۷۵ هزار فلسطینی ساکن شهرهای بیت‌لاهیا، بیت حانون و جبالیا را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است.

این آژانس هشدار داد که هزاران خانواده فلسطینی که از مناطق تحت محاصره گریخته‌اند، در شرایطی بسیار دشوار به سر می‌برند. بسیاری از این افراد بدون پتو، تخت یا چادرهای ضدآب، با سرما و بارش باران روبه‌رو هستند.

اونروا جامعه جهانی را به اقدام برای پایان‌دادن به این وضعیت بحرانی فراخوانده و بر لزوم دسترسی فوری و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه برای رفع نیازهای اساسی این خانواده‌ها تأکید می‌کند.

مطالب پیشنهادی

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز گذشته ۲۸ نوامبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: آمار فلسطینیان کشته شده در حملات اسرائیل به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۴۴ هزار و ۳۳۰ نفر و تعداد مجروحان نیز به ۱۰۴ هزار و ۹۳۳ تن افزایش یافته است.

به گفته این نهاد تعداد زیادی از اجساد همچنان زیر آوار ساختمان‌ها و کنار جاده‌ها باقی مانده‌اند. ادامه حملات نیروهای اسرائیلی، تیم‌های پزشکی و نیروهای دفاع مدنی را از عملیات خارج‌کردن اجساد بازداشته است.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us