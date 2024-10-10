مریم نوازشریف، استاندار پرجمعیتترین استان پاکستان یعنی پنجاب، بر اهمیت دیپلماسی اقلیمی با هند برای مقابله با آلودگی هوا در ماههای آینده، بهویژه فصل زمستان، تأکید کرد.
او در گفتگو با رسانهها اظهار داشت: باید با هند گفتگو کنیم؛ این همان دیپلماسی اقلیمی است. اقداماتی هماهنگ باید صورت گیرد تا غبار سمی که توسط بادها به مرز منتقل میشود، کاهش یابد.
باتوجهبه پیشبینیها، آلودگی هوا در زمستان بهویژه در شهرهای لاهور و دهلینو که با مشکل جدی آلودگی مواجهاند، افزایش خواهد یافت. گزارشها نشان میدهند که آلودگی هوا میتواند امید به زندگی را در جنوب آسیا بیش از پنج سال کاهش دهد.
باوجود سفر وزیر خارجه هند به پاکستان برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، هند اعلام کرده است که هیچ بحثی درباره روابط دوجانبه در این سفر انجام نخواهد شد. از عوامل اصلی آلودگی هوا میتوان به انتشار بیرویه گازهای صنعتی، خودروهای غیراستاندارد و مدیریت ضعیف پسماند اشاره کرد. لاهور پاکستان و دهلینو پایتخت هند در میان آلودهترین شهرهای جهان قرار دارند.