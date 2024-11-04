سوم نوامبر،۲۰۲۴، کنفرانس بررسی روابط دوجانبه ترکیه و آفریقا برای تعیین نقشه راه پنج سال آینده، با حضور وزرای امور خارجه ۱۴ کشور آفریقایی (جیبوتی، موریتانی، آنگولا، جمهوری کنگو، غنا، اتحادیه کومور، سودان جنوبی، چاد، لیبی، نیجریه، زیمبابوه، زامبیا و مصر) و نمایندگان اتحادیه آفریقا در پایتخت جیبوتی برگزار شد.جمهوری ترکیه، که از سال ۲۰۰۸ به عنوان یکی از ۹ شریک استراتژیک آفریقا شناخته شده است، پیشتر در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۸ سلسله کنفرانسهایی با محوریت همکاری با این قاره میزبانی کرده است. پیش از این آخرین نشست این مجموعه، در روزهای ۱۶ تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ در استانبول برگزار شد و کنفرانس بعدی قرار است در سال ۲۰۲۶ در یکی از کشورهای آفریقایی برگزار شود.هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در کنفرانس جاری جیبوتی، دیدارهای دوجانبهای با همتایان آفریقایی خود برگزار کرد. این کنفرانس همچنین شاهد اولین دیدار رسمی در سطح وزرای خارجه بین ترکیه و جیبوتی بود.فیدان در این نشست با تاکید بر ادامه سیاستهای ترکیه در جهت صلح و ثبات آفریقا، عنوان کرد: روابط با آفریقا یکی از ارکان اساسی دیپلماسی خارجی ترکیه است و این روابط بر پایه احترام و منافع متقابل و بهصورت قانونمند و سیستماتیک انجام میگیرد. وی افزود که انتظار میرود با تلاشهای ترکیه، بر توسعه کشورهای آفریقایی مطابق با اولویتها و نیازهای این قاره تمرکز بیشتری شود.وزیر امور خارجه ترکیه همچنین با اشاره به ریاست دورهای آفریقای جنوبی بر گروه جی۲۰، این موضوع را فرصتی مغتنم برای طرح اولویتهای قاره آفریقا در سطح جهانی دانست و تاکید کرد که ترکیه از همهجانبه تلاش خواهد کرد تا صدای آفریقا در سیاستهای جهانی شنیده شود و این قاره به جایگاه شایسته خود دست یابد.وی همچنین به رایزنیهای ترکیه برای حمایت از عضویت دائم اتحادیه آفریقا در گروه اقتصادی جی ۲۰ اشاره کرد و بر تعمیق روابط با سازمانهای منطقهای این قاره و ادامه همکاری با شرکای آفریقایی برای اجرای پروژههای مشترک در چارچوب برنامه اقدام ۲۰۲۲-۲۰۲۶ تأکید کرد.برنامه اقدام مشترک ۲۰۲۲-۲۰۲۶ که در سومین نشست ترکیه و آفریقا در سال ۲۰۲۱ به تصویب رسیده است، حوزههایی مانند جوانان و زنان، توسعه زیرساختها و کشاورزی، و ارتقای نظام سلامت را پوشش میدهد و پروژههای مختلفی را با محوریت صلح، امنیت و حکمرانی؛ تجارت، سرمایهگذاری و صنعت؛ و آموزش، فناوری و مهارتهای نوآورانه اجرا میکند.در سالهای اخیر، ترکیه با تمرکز بر افزایش تعاملات تجاری، تقویت روابط دیپلماتیک، گسترش بازارها، و توسعه همکاریهای انسانی و توسعهای، حضور مؤثری در قاره آفریقا داشته و توانسته است جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر مهم در توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای این قاره تثبیت کند.