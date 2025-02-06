رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در پیامی به مناسبت دومین سالگرد زلزله ۶ فوریه ۲۰۲۳ که به عنوان «فاجعه قرن» شناخته می‌شود، اعلام کرد که ترکیه به تلاش‌های خود برای بازسازی و احیای شهرهای آسیب‌دیده از این فاجعه ادامه خواهد داد و بر اهمیت وحدت مردم و کشور تأکید کرد.

این اظهارات در پیامی که رئیس‌جمهور ترکیه به مناسبت دومین سالگرد زلزله ۶ فوریه ۲۰۲۳ در حساب رسمی پلتفرم ایکس خود منتشر کرد، آمده است.

زلزله‌ای ویرانگر که دو سال پیش ۱۱ استان ترکیه، شامل قهرمان‌مرعش، آدانا، غازی‌عنتاب، ملطیه، آدی‌یامان، دیاربکر، الازیغ، شانلی‌اورفه، کیلیس، حاتای و عثمانیه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها، واحدهای مسکونی و تجاری، اماکن عمومی، تاریخی و طبیعی وارد کرد.

اردوغان در پیام خود یاد ۵۳ هزار و ۵۳۷ نفر از هموطنانی که در این زلزله جان خود را از دست دادند، گرامی داشت و نوشت: در دومین سالگرد زلزله ششم فوریه ۲۰۲۳ که دل‌هایمان را به لرزه انداخت و تاثیرات فراموش‌نشدنی بر حافظه ملت ما به جا گذاشت، یاد عزیزان از دست رفته را با دلی پر از احترام و اندوه گرامی می‌داریم و برای خانواده‌های آنها صبر و استقامت آرزو می‌کنیم.

وی افزود: از همان روز نخست فاجعه، تأکید کردیم که کشور و مردم ما متحد خواهند ماند و حتی یک لحظه نیز مناطق آسیب‌دیده را ترک نکردیم.