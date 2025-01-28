دبیرکل ناتو، مارک روته، روز دوشنبه، ۲۷ ژانویه، در یک نشست خبری مشترک با نخستوزیر پرتغال، لوئیس مونتهنگرو، در لیسبون بر ضرورت افزایش بودجههای دفاعی و مقابله با چالشهای روزافزون امنیتی تاکید کرد.
روته با اشاره به آنچه حمله روسیه علیه اوکراین و اقدامات بیثباتکننده در سراسر اروپا خواند، بر لزوم افزایش هزینههای دفاعی اعضای ناتو به سطح حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی تاکید کرد.
وی با ذکر نمونهای از اختلال اخیر در یک کابل ارتباطی حیاتی که لتونی و سوئد را در دریای بالتیک متصل میکرد، تصریح کرد: روسیه با اقداماتی همچون تلاش برای ترور، حملات سایبری و خرابکاری، تابآوری جوامع ما را به چالش میکشد.
روته افزود: ما میدانیم که هدف ۲ درصدی که یک دهه پیش تعیین شده بود، برای مقابله با چالشهای آینده کافی نخواهد بود. برای قوی نگهداشتن ناتو و تضمین امنیت خود در آینده، باید به سازگاری ادامه داده و تلاشهای خود را افزایش دهیم. این امر مستلزم افزایش سرمایهگذاری در حوزه دفاعی است.
وی همچنین با ستایش از مشارکتهای پرتغال، ازجمله آموزش پاکسازی مین، همکاری در ائتلاف جنگندههای اف-۱۶ و عملیات نوآورانه دریایی، هشدار داد که تهدیدات روسیه، ازجمله فعالیتهای آن در نزدیکی سواحل پرتغال، همچنان یک نگرانی فوری به شمار میرود.
نخستوزیر پرتغال، لوئیس مونتهنگرو، نیز با اعلام آمادگی کشورش برای افزایش سرمایهگذاری در حوزه دفاعی، تاکید کرد: پرتغال آماده است تا جدول زمانی خود برای دستیابی به هدف ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سرمایهگذاری دفاعی که در حال حاضر برای سال ۲۰۲۹ تعیین شده است، تسریع بخشد.