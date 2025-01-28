دبیرکل ناتو، مارک روته، روز دوشنبه، ۲۷ ژانویه، در یک نشست خبری مشترک با نخست‌وزیر پرتغال، لوئیس مونته‌نگرو، در لیسبون بر ضرورت افزایش بودجه‌های دفاعی و مقابله با چالش‌های روزافزون امنیتی تاکید کرد.

روته با اشاره به آنچه حمله روسیه علیه اوکراین و اقدامات بی‌ثبات‌کننده در سراسر اروپا خواند، بر لزوم افزایش هزینه‌های دفاعی اعضای ناتو به سطح حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی تاکید کرد.

وی با ذکر نمونه‌ای از اختلال اخیر در یک کابل ارتباطی حیاتی که لتونی و سوئد را در دریای بالتیک متصل می‌کرد، تصریح کرد: روسیه با اقداماتی همچون تلاش برای ترور، حملات سایبری و خرابکاری، تاب‌آوری جوامع ما را به چالش می‌کشد.