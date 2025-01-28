سیاست
2 دقیقه خواندن
دبیرکل ناتو خواستار افزایش بودجه‌های دفاعی به بیشتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی شد
مارک روته از کشورهای عضو درخواست کرده است تا برای مقابله با چالش‌های جدید پیش‌رو، هزینه‌های دفاعی ناتو را به بیش از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند.
دبیرکل ناتو خواستار افزایش بودجه‌های دفاعی به بیشتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی شد
کنفرانس مطبوعاتی مشترک دبیرکل ناتو با لوئیس مونته‌نگرو، نخست‌وزیر پرتغال / عکس: Reuters
28 ژانویه 2025

دبیرکل ناتو، مارک روته، روز دوشنبه، ۲۷ ژانویه، در یک نشست خبری مشترک با نخست‌وزیر پرتغال، لوئیس مونته‌نگرو، در لیسبون بر ضرورت افزایش بودجه‌های دفاعی و مقابله با چالش‌های روزافزون امنیتی تاکید کرد.

روته با اشاره به آنچه حمله روسیه علیه اوکراین و اقدامات بی‌ثبات‌کننده در سراسر اروپا خواند، بر لزوم افزایش هزینه‌های دفاعی اعضای ناتو به سطح حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی تاکید کرد.

وی با ذکر نمونه‌ای از اختلال اخیر در یک کابل ارتباطی حیاتی که لتونی و سوئد را در دریای بالتیک متصل می‌کرد، تصریح کرد: روسیه با اقداماتی همچون تلاش برای ترور، حملات سایبری و خرابکاری، تاب‌آوری جوامع ما را به چالش می‌کشد.

مطالب پیشنهادی

روته افزود: ما می‌دانیم که هدف ۲ درصدی که یک دهه پیش تعیین شده بود، برای مقابله با چالش‌های آینده کافی نخواهد بود. برای قوی نگه‌داشتن ناتو و تضمین امنیت خود در آینده، باید به سازگاری ادامه داده و تلاش‌های خود را افزایش دهیم. این امر مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه دفاعی است.

وی همچنین با ستایش از مشارکت‌های پرتغال، از‌جمله آموزش پاکسازی مین، همکاری در ائتلاف جنگنده‌های اف-۱۶ و عملیات نوآورانه دریایی، هشدار داد که تهدیدات روسیه، از‌جمله فعالیت‌های آن در نزدیکی سواحل پرتغال، همچنان یک نگرانی فوری به شمار می‌رود.

نخست‌وزیر پرتغال، لوئیس مونته‌نگرو، نیز با اعلام آمادگی کشورش برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه دفاعی، تاکید کرد: پرتغال آماده است تا جدول زمانی خود برای دستیابی به هدف ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سرمایه‌گذاری دفاعی که در حال حاضر برای سال ۲۰۲۹ تعیین شده است، تسریع بخشد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us