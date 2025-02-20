هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در سخنرانی خود در بیست و هفتمین نشست وزرای خارجه گروه میکتا( MIKTA) که امروز (۲۰ فوریه) برگزار شد، بر ضرورت تقویت همکاری‌های چندجانبه و دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ‌ها و بحران‌های انسانی در سطح جهانی تأکید کرد.

فیدان در سخنان خود، وضعیت غزه و لبنان، تحولات اخیر در سوریه، ادامه جنگ در اوکراین و بحران‌های انسانی رو به افزایش در سراسر جهان را نمونه‌هایی از نیاز فوری به همکاری‌های بین‌المللی عنوان کرد.

وی در این خصوص بیان داشت: وضعیت غزه و لبنان، تحولات اخیر در سوریه، جنگ ادامه‌دار در اوکراین و بحران‌های انسانی فزاینده در سراسر جهان، ضرورت فوری افزایش همکاری‌های چندجانبه را برجسته می‌کند.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین بر تعهد ترکیه به تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین تأکید کرد و افزود: ترکیه بر تعهد قاطع خود نسبت به تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین تأکید دارد.

وی در ادامه بر لزوم دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ‌ها تأکید کرد و گفت: ما همچنان بر نیاز به دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ تأکید می‌کنیم.

فیدان همچنین از ضرورت آغاز فوری یک فرایند صلح جامع با مشارکت هر دو طرف درگیر جنگ سخن گفت و افزود: باید بدون تأخیر، یک فرایند صلح جامع با مشارکت هر دو طرف جنگ آغاز شود.