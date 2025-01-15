سیاست
جیبوتی در حال گسترش همکاری‌های پزشکی با ترکیه است. نخست‌وزیر جیبوتی از بنیاد پیوند اعضای ترکیه میزبانی کرد تا خدمات پزشکی و پیوند اعضا را تقویت کند.
نخست‌وزیر جیبوتی، عبدالقادر کمیل محمد / عکس : AA
15 ژانویه 2025

جیبوتی در تلاش است تا همکاری‌های خود را با ترکیه در بخش پزشکی گسترش دهد. روز دوشنبه، نخست‌وزیر جیبوتی، عبدالقادر کامیل محمد، میزبان بنیاد پیوند اعضای ترکیه در پایتخت کشور، جیبوتی، بود. این دیدار بخشی از تلاش‌های استراتژیک برای تقویت روابط دو کشور بود.

گفت‌وگوها بیشتر حول ایجاد یک مرکز ملی پیوند اعضا در جیبوتی تمرکز داشت.

گروه ترکیه‌ای نیز از پروژه‌ای در جیبوتی حمایت می‌کند که هدف آن نظارت بر شیوه‌های پیوند اعضا و تقویت توانمندی‌های محلی از طریق برنامه‌های آموزشی و انتقال دانش است. این پروژه به ارتقای سطح تخصص در جیبوتی کمک می‌کند و به بهبود شیوه‌های پیوند اعضا در این کشور می‌انجامد.

تا به امروز، ۲۰ شهروند جیبوتی از پیوند اعضا در ترکیه بهره‌مند شده‌اند. این همکاری پزشکی به طور ملموسی تأثیرات مثبتی بر روی سیستم بهداشتی جیبوتی داشته است.

