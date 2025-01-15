گروه ترکیه‌ای نیز از پروژه‌ای در جیبوتی حمایت می‌کند که هدف آن نظارت بر شیوه‌های پیوند اعضا و تقویت توانمندی‌های محلی از طریق برنامه‌های آموزشی و انتقال دانش است. این پروژه به ارتقای سطح تخصص در جیبوتی کمک می‌کند و به بهبود شیوه‌های پیوند اعضا در این کشور می‌انجامد.

تا به امروز، ۲۰ شهروند جیبوتی از پیوند اعضا در ترکیه بهره‌مند شده‌اند. این همکاری پزشکی به طور ملموسی تأثیرات مثبتی بر روی سیستم بهداشتی جیبوتی داشته است.