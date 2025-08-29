سیاست
نشست غیر علنی شورای امنیت با موضوع ایران امروز برگزار می‌شود
شورای امنیت سازمان ملل به درخواست سه کشور اروپایی امروز نشستی پشت درهای بسته برای بررسی فعال‌سازی مکانیسم بازگشت سریع تحریم‌ها (اسنپ‌بک) برگزار می‌کند.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک / عکس: Reuters
29 اوت 2025

شورای امنیت سازمان ملل، روز جمعه به وقت محلی، نشستی غیرعلنی به درخواست کشورهای اروپایی عضو برجام، شامل فرانسه، آلمان و بریتانیا، برگزار می‌کند تا درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) و وضعیت برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو شود.

دفتر سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که این نشست ساعت ۱۰ صبح به وقت نیویورک پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

شایان به ذکر است، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز پنج‌شنبه به طور رسمی ابلاغیه فعال‌سازی مکانیسم ماشه را به شورای امنیت ارسال کردند.

این اقدام به معنای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت است که پیش‌تر تحت توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) لغو شده بودند.

با این حال، سه کشور اروپایی اعلام کرده‌اند که طی مدت ۳۰ روز آینده آماده مذاکره با ایران برای حل و فصل اختلافات و ادامه مذاکرات هسته‌ای هستند؛ اقدامی که در صورت توافق ممکن است روند بازگشت تحریم‌ها را متوقف کند.

نمایندگی پاناما در سازمان ملل، که ریاست شورای امنیت را در ماه آگوست بر عهده دارد، تأیید کرده است که درخواست فعال‌سازی اسنپ‌بک رسماً به شورا ارائه شده و در حال پیگیری است.

این اقدام سه کشور اروپایی در حالی انجام می‌شود که ایران پیش‌تر اعلام کرده است، اروپا به دلیل پایبند نبودن به تعهدات خود در برجام، هیچ صلاحیت حقوقی برای فعال‌سازی این سازوکار را ندارد و هرگونه اقدام در این زمینه با پاسخ ایران روبرو خواهد شد.

