شورای امنیت سازمان ملل، روز جمعه به وقت محلی، نشستی غیرعلنی به درخواست کشورهای اروپایی عضو برجام، شامل فرانسه، آلمان و بریتانیا، برگزار می‌کند تا درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) و وضعیت برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو شود.

دفتر سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که این نشست ساعت ۱۰ صبح به وقت نیویورک پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

شایان به ذکر است، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز پنج‌شنبه به طور رسمی ابلاغیه فعال‌سازی مکانیسم ماشه را به شورای امنیت ارسال کردند.

این اقدام به معنای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت است که پیش‌تر تحت توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) لغو شده بودند.