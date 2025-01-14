طرفداران فرمول ١ در سراسر جهان ممکن است به زودی شاهد بازگشت یکی از چالش‌برانگیزترین پیست‌های موتور اسپورت به تقویم مسابقات این ورزش باشند. مذاکرات برای برگزاری گرند پری ترکیه ٢٠٢۶ به مرحله نهایی رسیده و مدیریت فرمول ١ به‌ بازگشت این مسابقه به پیست استانبول پارک پاسخ داده است.

تصمیم نهایی در این زمینه به نامه توافق دولت ترکیه بستگی دارد که باید ظرف یک ماه آینده ارائه شود. این نامه، آخرین مرحله برای تثبیت جایگاه پیست استانبول پارک در تقویم مسابقات فرمول ١ در سال ٢٠٢۶ تلقی می‌شود.

پیست استانبول پارک اولین‌بار در سال ٢٠٠۵ به تقویم مسابقات جهانی فرمول ١ اضافه شد و به‌سرعت توجه رانندگان و تماشاگران را به خود جلب کرد. این پیست که توسط هرمان تیلکه طراحی شده، در قسمت آسیایی استانبول قرار دارد و دارای مسافت ٣٣٨.۵ کیلومتر است.

بازگشت به تقویم در ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

گراند پری ترکیه در سال ٢٠٢٠ پس از وقفه‌ای طولانی به تقویم مسابقات فرمول ١ بازگشته بود. این مسابقه که تحت‌تاثیر پاندمی قرار داشت، در شرایط بارانی برگزار شد و در‌نهایت لوئیس همیلتون با کسب پیروزی در این مسابقه، قهرمانی هفتم خود را به‌دست آورد.