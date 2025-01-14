طرفداران فرمول ١ در سراسر جهان ممکن است به زودی شاهد بازگشت یکی از چالشبرانگیزترین پیستهای موتور اسپورت به تقویم مسابقات این ورزش باشند. مذاکرات برای برگزاری گرند پری ترکیه ٢٠٢۶ به مرحله نهایی رسیده و مدیریت فرمول ١ به بازگشت این مسابقه به پیست استانبول پارک پاسخ داده است.
تصمیم نهایی در این زمینه به نامه توافق دولت ترکیه بستگی دارد که باید ظرف یک ماه آینده ارائه شود. این نامه، آخرین مرحله برای تثبیت جایگاه پیست استانبول پارک در تقویم مسابقات فرمول ١ در سال ٢٠٢۶ تلقی میشود.
پیست استانبول پارک اولینبار در سال ٢٠٠۵ به تقویم مسابقات جهانی فرمول ١ اضافه شد و بهسرعت توجه رانندگان و تماشاگران را به خود جلب کرد. این پیست که توسط هرمان تیلکه طراحی شده، در قسمت آسیایی استانبول قرار دارد و دارای مسافت ٣٣٨.۵ کیلومتر است.
بازگشت به تقویم در ٢٠٢٠ و ٢٠٢١
گراند پری ترکیه در سال ٢٠٢٠ پس از وقفهای طولانی به تقویم مسابقات فرمول ١ بازگشته بود. این مسابقه که تحتتاثیر پاندمی قرار داشت، در شرایط بارانی برگزار شد و درنهایت لوئیس همیلتون با کسب پیروزی در این مسابقه، قهرمانی هفتم خود را بهدست آورد.
این بازگشت موفق باعث شد که مسابقه دیگری در سال ٢٠٢١ برگزار شود، تقویتکننده پرونده پیست استانبول پارک برای بازگشت دائمی به تقویم مسابقات باشد.
استانبول به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و ارتباط بین اروپا و آسیا، گرند پری ترکیه ٢٠٢۶ را بهویژه برای استراتژی جهانی فرمول ١ جذاب میکند.
اگر گرند پری ترکیه ٢٠٢۶ تایید شود، پیست استانبول پارک باید بهروزرسانیهایی را برای تطابق با استانداردهای کنونی فرمول ١ انجام دهد. با وجود طراحی تحسینشده پیست، زیرساختهای پشتیبانی باید تقویت شوند تا با مشخصات فرمول ١ همخوانی پیدا کند.
گرند پری ترکیه در گذشته بهویژه در استانبول و ترکیه منافع اقتصادی قابلتوجهی به همراه داشته است. بازگشت این مسابقه به پیست استانبول پارک میتواند موجب احیای گردشگری ورزشی در این شهر، جذب بازدیدکنندگان بینالمللی و ایجاد فرصتهای تجاری برای کسبوکارهای محلی شود.
با ابراز تمایل مثبت مدیریت فرمول ١، اکنون توجه به پاسخ دولت ترکیه و ارائه نامه معطوف شده است. اگر این نامه ظرف یک ماه آینده ارائه شود و تایید شود، گرند پری ترکیه ٢٠٢۶ بازگشت رسمی استانبول به تقویم مسابقات فرمول ١ را رقم خواهد زد. این بازگشت حضور فرمول ١ را در منطقهای که پل ارتباطی چندین بازار کلیدی است تقویت کرده و فرصتهای خوبی برای گسترش بیشتر این ورزش فراهم خواهد آورد.