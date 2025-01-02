سیاست
2 دقیقه خواندن
سازمان ملل متحد از محدودیت‌های زنان در افغانستان انتقاد کرده و خواستار لغو آن شد
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تصمیم جدید طالبان برای لغو مجوز فعالیت سازمان‌های غیردولتی که زنان افغان را استخدام می‌کنند، این اقدام را تبعیض‌آمیز و مانعی برای ارائه کمک‌های حیاتی به مردم، به‌ویژه زنان و کودکان، دانست و خواستار لغو فوری این فرمان شد.
سازمان ملل متحد از محدودیت‌های زنان در افغانستان انتقاد کرده و خواستار لغو آن شد
زنان در کارخانه‌ای در کابل، افغانستان، روز دوشنبه، ۲۹ مه ۲۰۲۳ کار می‌کنند. / عکس: AP
2 ژانویه 2025

در بیانیه‌ای که در آخرین روز سال ۲۰۲۴ منتشر شد، کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند با حذف نیمی از جمعیت خود از زندگی عمومی، پیشرفت کند. او همچنین وضعیت بشردوستانه در افغانستان را وخیم دانست و گفت که بیش از نیمی از جمعیت کشور در فقر زندگی می‌کنند و سازمان‌های غیردولتی نقشی حیاتی در ارائه کمک‌های ضروری به مردم، از جمله زنان و کودکان، ایفا می‌کنند.

راوینا شمدسانی سخن‌گوی این کمیساریا نیز در پیام ویدئویی تأکید کرد که اداره طالبان باید برای آینده افغانستان، در تصمیم‌های خود در بخش مربوط به زنان تجدیدنظر کند. 

او همچنان افزود که منع فعالیت زنان در این نهادها، اثرهای مستقیم بر دسترسی مردم به کمک‌های بشری خواهد داشت.

مطالب پیشنهادی

شمدسانی گفت: ما از مقامات کنونی در افغانستان می‌خواهیم که این فرمان عمیقاً تبعیض‌آمیز و سایر اقداماتی را که به دنبال ریشه‌کن‌کردن دسترسی زنان و دختران به کار، آموزش و خدمات عمومی است، لغو کنند.

 این تصمیم طالبان به دنبال فرمان دو سال پیش است که به‌موجب آن استخدام زنان افغان در سازمان‌های غیردولتی منع شد. وزارت اقتصاد اداره طالبان در نامه‌ای به تاریخ پنج‌شنبه ۲۵ دسامبر اعلام کرده است که سازمان‌های غیردولتی باید از این فرمان تبعیت کنند و در غیر این صورت مجوزهای آنها لغو خواهد شد.

سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی خواستار لغو این تصمیم و پایان‌دادن به محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان هستند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us