در بیانیه‌ای که در آخرین روز سال ۲۰۲۴ منتشر شد، کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند با حذف نیمی از جمعیت خود از زندگی عمومی، پیشرفت کند. او همچنین وضعیت بشردوستانه در افغانستان را وخیم دانست و گفت که بیش از نیمی از جمعیت کشور در فقر زندگی می‌کنند و سازمان‌های غیردولتی نقشی حیاتی در ارائه کمک‌های ضروری به مردم، از جمله زنان و کودکان، ایفا می‌کنند.

راوینا شمدسانی سخن‌گوی این کمیساریا نیز در پیام ویدئویی تأکید کرد که اداره طالبان باید برای آینده افغانستان، در تصمیم‌های خود در بخش مربوط به زنان تجدیدنظر کند.

او همچنان افزود که منع فعالیت زنان در این نهادها، اثرهای مستقیم بر دسترسی مردم به کمک‌های بشری خواهد داشت.