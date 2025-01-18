سیاست
4 دقیقه خواندن
آخرین اظهارات درباره روند آتش‌بس غزه در ساعات پایانی قبل از اجرای آن
پس از ماه‌ها حملات خونین اسرائیل، توافق آتش‌بس در غزه از صبح یکشنبه به وقت محلی به اجرا درمی‌آید. توافقی برای تشکیل اتاق عملیات بین‌المللی جهت نظارت بر اجرای آتش‌بس در غزه صورت گرفته است.
آخرین اظهارات درباره روند آتش‌بس غزه در ساعات پایانی قبل از اجرای آن
عکس: AFP
18 ژانویه 2025

وزارت امور خارجه قطر، امروز شنبه ۱۸ ژانویه، اعلام کرد که بر اساس توافق طرفین و میانجی‌ها، آتش‌بس در غزه از ساعت ۸:۳۰ صبح یکشنبه به‌وقت محلی غزه آغاز خواهد شد.

در بیانیه‌ای که سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، مجید الانصاری، در پلتفرم ایکس منتشر کرد، آمده است: این وزارتخانه توصیه کرده است که طرفین احتیاط لازم را رعایت کرده و نهایت دقت را به کار گیرند و منتظر دستورالعمل‌ها از منابع رسمی باشند.

پس از اعلام قطر، ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که توافق مبادله اسرا و آتش‌بس از ساعت ۸:۳۰ صبح یکشنبه به‌وقت غزه اجرایی خواهد شد.

هم‌زمان با این اظهارنظرها، وزارت کشور و امنیت ملی غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای وزارت داخلی و امنیت ملی (که توسط حماس اداره می‌شود) در تمامی استان‌های غزه مستقر خواهند شد و با شروع آتش‌بس، وظیفه مقدس خود را در خدمت به مردم انجام خواهند داد.

این وزارتخانه توضیح داد که ارتش اسرائیل در طول حملات ویرانگر خود که بیش از ۱۵ ماه ادامه داشت، بر هدف قراردادن مجموعه ما متمرکز بوده است تا یکی از عوامل مقاومت مردم در برابر تجاوز را از بین ببرد.

وزارت کشور و امنیت ملی غزه افزود: باوجود هزینه سنگینی که با ازدست‌دادن بهترین فرماندهان و نیروهای خود پرداخت کرده‌ایم، همچنان با تمامی امکانات موجود و در شرایط بسیار پیچیده به کار خود ادامه دادیم و با تمام توان در برابر طرح‌های اشغالگران برای ایجاد هرج‌ومرج و ناامنی در جامعه فلسطینی در غزه ایستادگی کرده‌ایم.

مطالب پیشنهادی

این وزارتخانه از شهروندان خواسته است تا از اموال عمومی و خصوصی خود محافظت کنند، از هرگونه رفتاری که ممکن است زندگی آن‌ها را به خطر بیندازد اجتناب کنند و با افسران و نیروهای پلیس، امنیتی و خدماتی همکاری نمایند تا امنیت و سلامتشان حفظ شود.

از سوی دیگر، حماس با اعلام اینکه فهرست اسرای آزاد شده پیش از هر روز تبادل، طبق سازوکاری که در مفاد آتش‌بس توافق شده است، منتشر خواهد شد، اظهار داشت: سازوکار آزادی بازداشت‌شدگان اسرائیلی به تعداد اسرای فلسطینی که اسرائیل آزاد خواهد کرد بستگی دارد.

به همین منظور، جمعه‌شب گذشته، کانال خصوصی القاهرة الإخباریة به نقل از یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود، گزارش داد که نشست بین‌المللی در قاهره با توافق بر سر تشکیل یک اتاق عملیات به پایان رسیده است. این اتاق شامل نمایندگان مصر، فلسطین، قطر، ایالات متحده و اسرائیل خواهد بود و وظیفه آن نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس در غزه است.

لازم به ذکر است که چهارشنبه گذشته، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، اعلام کرد که تلاش‌های میانجی‌ها (دوحه، قاهره و واشنگتن) برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا موفقیت‌آمیز بوده و اجرای آن از فردا (یکشنبه) آغاز خواهد شد.

گفتنی است که با حمایت آمریکا، اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دست به حملات مرگبار به‌عنوان یک نسل‌کشی در غزه زده است. این اقدام تاکنون بیش از ۱۵۷ هزار شهید و مجروح فلسطینی که بیشتر آن‌ها کودکان و زنان هستند، برجای گذاشته و بیش از ۱۱ هزار نفر مفقود شده‌اند. این نسل‌کشی همراه با ویرانی‌های عظیم و قحطی که جان صدها کودک و سالمند را گرفته، به یکی از بدترین فجایع انسانی جهان تبدیل شده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us