وزارت امور خارجه قطر، امروز شنبه ۱۸ ژانویه، اعلام کرد که بر اساس توافق طرفین و میانجی‌ها، آتش‌بس در غزه از ساعت ۸:۳۰ صبح یکشنبه به‌وقت محلی غزه آغاز خواهد شد.

در بیانیه‌ای که سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، مجید الانصاری، در پلتفرم ایکس منتشر کرد، آمده است: این وزارتخانه توصیه کرده است که طرفین احتیاط لازم را رعایت کرده و نهایت دقت را به کار گیرند و منتظر دستورالعمل‌ها از منابع رسمی باشند.

پس از اعلام قطر، ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که توافق مبادله اسرا و آتش‌بس از ساعت ۸:۳۰ صبح یکشنبه به‌وقت غزه اجرایی خواهد شد.

هم‌زمان با این اظهارنظرها، وزارت کشور و امنیت ملی غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای وزارت داخلی و امنیت ملی (که توسط حماس اداره می‌شود) در تمامی استان‌های غزه مستقر خواهند شد و با شروع آتش‌بس، وظیفه مقدس خود را در خدمت به مردم انجام خواهند داد.

این وزارتخانه توضیح داد که ارتش اسرائیل در طول حملات ویرانگر خود که بیش از ۱۵ ماه ادامه داشت، بر هدف قراردادن مجموعه ما متمرکز بوده است تا یکی از عوامل مقاومت مردم در برابر تجاوز را از بین ببرد.

وزارت کشور و امنیت ملی غزه افزود: باوجود هزینه سنگینی که با ازدست‌دادن بهترین فرماندهان و نیروهای خود پرداخت کرده‌ایم، همچنان با تمامی امکانات موجود و در شرایط بسیار پیچیده به کار خود ادامه دادیم و با تمام توان در برابر طرح‌های اشغالگران برای ایجاد هرج‌ومرج و ناامنی در جامعه فلسطینی در غزه ایستادگی کرده‌ایم.