وزارت امور خارجه قطر، امروز شنبه ۱۸ ژانویه، اعلام کرد که بر اساس توافق طرفین و میانجیها، آتشبس در غزه از ساعت ۸:۳۰ صبح یکشنبه بهوقت محلی غزه آغاز خواهد شد.
در بیانیهای که سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، مجید الانصاری، در پلتفرم ایکس منتشر کرد، آمده است: این وزارتخانه توصیه کرده است که طرفین احتیاط لازم را رعایت کرده و نهایت دقت را به کار گیرند و منتظر دستورالعملها از منابع رسمی باشند.
پس از اعلام قطر، ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که توافق مبادله اسرا و آتشبس از ساعت ۸:۳۰ صبح یکشنبه بهوقت غزه اجرایی خواهد شد.
همزمان با این اظهارنظرها، وزارت کشور و امنیت ملی غزه در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای وزارت داخلی و امنیت ملی (که توسط حماس اداره میشود) در تمامی استانهای غزه مستقر خواهند شد و با شروع آتشبس، وظیفه مقدس خود را در خدمت به مردم انجام خواهند داد.
این وزارتخانه توضیح داد که ارتش اسرائیل در طول حملات ویرانگر خود که بیش از ۱۵ ماه ادامه داشت، بر هدف قراردادن مجموعه ما متمرکز بوده است تا یکی از عوامل مقاومت مردم در برابر تجاوز را از بین ببرد.
وزارت کشور و امنیت ملی غزه افزود: باوجود هزینه سنگینی که با ازدستدادن بهترین فرماندهان و نیروهای خود پرداخت کردهایم، همچنان با تمامی امکانات موجود و در شرایط بسیار پیچیده به کار خود ادامه دادیم و با تمام توان در برابر طرحهای اشغالگران برای ایجاد هرجومرج و ناامنی در جامعه فلسطینی در غزه ایستادگی کردهایم.
این وزارتخانه از شهروندان خواسته است تا از اموال عمومی و خصوصی خود محافظت کنند، از هرگونه رفتاری که ممکن است زندگی آنها را به خطر بیندازد اجتناب کنند و با افسران و نیروهای پلیس، امنیتی و خدماتی همکاری نمایند تا امنیت و سلامتشان حفظ شود.
از سوی دیگر، حماس با اعلام اینکه فهرست اسرای آزاد شده پیش از هر روز تبادل، طبق سازوکاری که در مفاد آتشبس توافق شده است، منتشر خواهد شد، اظهار داشت: سازوکار آزادی بازداشتشدگان اسرائیلی به تعداد اسرای فلسطینی که اسرائیل آزاد خواهد کرد بستگی دارد.
به همین منظور، جمعهشب گذشته، کانال خصوصی القاهرة الإخباریة به نقل از یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود، گزارش داد که نشست بینالمللی در قاهره با توافق بر سر تشکیل یک اتاق عملیات به پایان رسیده است. این اتاق شامل نمایندگان مصر، فلسطین، قطر، ایالات متحده و اسرائیل خواهد بود و وظیفه آن نظارت بر اجرای توافق آتشبس در غزه است.
لازم به ذکر است که چهارشنبه گذشته، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، اعلام کرد که تلاشهای میانجیها (دوحه، قاهره و واشنگتن) برای دستیابی به توافق آتشبس در غزه و تبادل اسرا موفقیتآمیز بوده و اجرای آن از فردا (یکشنبه) آغاز خواهد شد.
گفتنی است که با حمایت آمریکا، اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دست به حملات مرگبار بهعنوان یک نسلکشی در غزه زده است. این اقدام تاکنون بیش از ۱۵۷ هزار شهید و مجروح فلسطینی که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند، برجای گذاشته و بیش از ۱۱ هزار نفر مفقود شدهاند. این نسلکشی همراه با ویرانیهای عظیم و قحطی که جان صدها کودک و سالمند را گرفته، به یکی از بدترین فجایع انسانی جهان تبدیل شده است.