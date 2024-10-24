آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در صفحه شخصی خود در پلتفرم ایکس (X) نوشت: شرایط محاصره اسرائیل در شمال غزه بهشدت افزایشیافته و زندگی در این منطقه دشوارتر شده است. ساکنان غزه با رنج و عذاب مضاعفی روبهرو هستند.
او بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان غزه و دریافت کمکهای انسانی تأکید کرد و تصریح نمود که این مسئله از نظر حقوق بینالملل بشردوستانه یک الزام است.
لازم به ذکر است که از ۱۸ روز پیش، کمپ پناهندگان جبالیا در نواحی شمالی نوار غزه و همچنین مناطق بیتلاهیا و بیتحانون تحت شدیدترین حملات هوایی ارتش اسرائیل قرار گرفته است و مردم در این منطقه محاصره شده و هدف قرار میگیرد.
در طول یک سال گذشته، سازمانهای بینالمللی و کشورهای مختلف از اسرائیل خواستهاند تا اجازه عبور کمکهای ضروری از جمله دارو، غذا و آب آشامیدنی به مناطق تحت محاصره غزه را صادر کند، اما این کشور به بهانههای واهی، مانند جلوگیری از دسترسی تسلیحات و منابع به حماس، مانع از این کار میشود. وضعیت انسانی در غزه به دلیل حملات و محاصره بهشدت بحرانی است و بسیاری از سازمانهای حقوق بشری نسبت به وقوع فاجعه انسانی هشدار دادهاند.
گذرگاههای مرزی، مانند گذرگاه رفح که برای عبور کمکهای بشردوستانه مورداستفاده قرار میگیرند، به مدتهای طولانی به طور موقت بسته یا کنترل شدهاند. بااینحال، فشارهای بینالمللی برای رعایت حقوق انسانی و بشردوستانه از سوی اسرائیل و عدم ممانعت از ارسال کمکهای انسانی همچنان ادامه دارد.