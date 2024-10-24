در طول یک سال گذشته، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف از اسرائیل خواسته‌اند تا اجازه عبور کمک‌های ضروری از جمله دارو، غذا و آب آشامیدنی به مناطق تحت محاصره غزه را صادر کند، اما این کشور به بهانه‌های واهی، مانند جلوگیری از دسترسی تسلیحات و منابع به حماس، مانع از این کار می‌شود. وضعیت انسانی در غزه به دلیل حملات و محاصره به‌شدت بحرانی است و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وقوع فاجعه انسانی هشدار داده‌اند.

گذرگاه‌های مرزی، مانند گذرگاه رفح که برای عبور کمک‌های بشردوستانه مورداستفاده قرار می‌گیرند، به مدت‌های طولانی به طور موقت بسته یا کنترل شده‌اند. بااین‌حال، فشارهای بین‌المللی برای رعایت حقوق انسانی و بشردوستانه از سوی اسرائیل و عدم ممانعت از ارسال کمک‌های انسانی همچنان ادامه دارد.