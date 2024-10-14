در یکی از آخرین اقدام‌ها، تل‌آویو حتی به نیروی پاسدار صلح سازمان ملل یونیفل (UNIFIL) مستقر در لبنان نیز حمله کرد. چنانکه، نیروی یونیفل با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی به مقر این نیرو در «نقوره» حمله کرده و دو نیروی پاسدار را مجروح کردند. همچنین، گزارش‌های رسانه‌های رسمی لبنان حاکی از آن است که اسرائیل چندین بار به مقر یونیفل حمله کرده و چندین پاسدار سریلانکایی را مجروح کرده است.

نیروی یونیفل در مارس ۱۹۷۸ به‌دنبال حمله اسرائیل به لبنان تأسیس شد. هدف اصلی این نیرو، تضمین خروج نیروهای اسرائیلی، برقراری صلح و کمک به دولت لبنان در بازسازی حاکمیت خود در منطقه بود. با گذر زمان و به‌ویژه پس از جنگ ۲۰۰۶ اسرائیل و حزب‌الله، مأموریت این نیرو گسترده‌تر شد و بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، مسئولیت‌های جدیدی به آن محول شد. این مأموریت‌ها شامل نظارت بر آتش‌بس، حمایت از نیروهای مسلح لبنان (LAF) و تسهیل دسترسی‌های انسان‌دوستانه به غیرنظامیان بود.

امروز، یونیفل شامل بیش از ۱۰,۵۰۰ پرسنل از ۵۰ کشور است که در امتداد خط آبی (Blue Line) که مرز اسرائیل و لبنان را تعیین می‌کند، فعالیت می‌کنند. کشورهایی نظیر اندونزی، هند، غنا، نپال، ایتالیا و اسپانیا از جمله بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان این نیرو هستند. پاسداران صلح موظفند تا از نقض آتش‌بس جلوگیری کرده و هرگونه تخلف را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند. با وجود اینکه این نیروها مسلح هستند، استفاده از سلاح‌هایشان محدود به مواردی است که جان خود یا غیرنظامیان به‌طور مستقیم در خطر باشد.