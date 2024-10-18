سیاست
2 دقیقه خواندن
برلین: به حمایت تسلیحاتی از اسرائیل ادامه می‌دهیم
صدراعظم آلمان، اعلام کرد که کشورش با تأمین تسلیحات به حمایت خود از اسرائیل ادامه خواهد داد.
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان / عکس: AA
18 اکتبر 2024

 اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، پیش از برگزاری نشست شورای همکاری خلیج - اتحادیه اروپا با خبرنگاران صحبت کرد و تأکید کرد که تحولات اخیر خاورمیانه و حمایت آلمان از اسرائیل در این نشست موردبحث قرار خواهد گرفت. وی گفت: زمانی که درباره حمایت از اسرائیل صحبت می‌کنیم، منظور این است که با تأمین تسلیحات لازم، از توانایی دفاعی این کشور اطمینان حاصل کنیم.

شولتز همچنین بر لزوم رعایت قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل در جریان مبارزه با حماس تأکید کرد و خواستار فراهم‌کردن امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه شد. او هشدار داد که اسرائیل باید از اقدامات تنش‌زا در منطقه خودداری کند.

در ادامه، صدراعظم آلمان به موضوع مقابله با مهاجرت غیرقانونی اشاره کرد و با اعلام ورود بیش از ۳۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی به آلمان در سال گذشته، گفت: مهاجرانی که مرتکب جرم شده‌اند، باید به کشورهای خود بازگردانده شوند. ما پروازی به افغانستان ترتیب داده‌ایم و پروازهای بیشتری نیز انجام خواهد شد. جنایت‌کاران در آلمان جایی ندارند و ما به تلاش خود برای بازگرداندن آن‌ها به کشورهایشان ادامه خواهیم داد.

در پی حملات اسرائیل به غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۴، بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فلسطینی، از جمله زنان و کودکان، جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۹۹ هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. این حملات باعث آوارگی بخش عظیمی از جمعیت غزه شده و مردم این منطقه با کمبود شدید غذا، آب سالم و دارو مواجه هستند. همچنین، در این مدت بیش از ۲ هزار نفر در لبنان کشته شده و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دیگر نیز آواره شده‌اند.

