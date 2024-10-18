اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، پیش از برگزاری نشست شورای همکاری خلیج - اتحادیه اروپا با خبرنگاران صحبت کرد و تأکید کرد که تحولات اخیر خاورمیانه و حمایت آلمان از اسرائیل در این نشست موردبحث قرار خواهد گرفت. وی گفت: زمانی که درباره حمایت از اسرائیل صحبت می‌کنیم، منظور این است که با تأمین تسلیحات لازم، از توانایی دفاعی این کشور اطمینان حاصل کنیم.

شولتز همچنین بر لزوم رعایت قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل در جریان مبارزه با حماس تأکید کرد و خواستار فراهم‌کردن امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه شد. او هشدار داد که اسرائیل باید از اقدامات تنش‌زا در منطقه خودداری کند.