سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه‌ای به اظهارات اخیر «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، واکنش نشان داد. این بیانیه در پاسخ به مواضع مطرح‌شده از سوی گروسی منتشر شده است. متن این بیانیه به شرح زیر است:

از مدیرکل آژانس به‌عنوان مسول عالی‌رتبه یک سازمان مهم بین‌المللی انتظار می‌رود همواره بی‌طرفانه، حرفه‌ای و به‌دور از جانبداری سیاسی صحبت نموده و عمل نماید.

متاسفانه برخی اظهارات و موضع‌گیری‌های آقای گروسی به‌ویژه موضع‌گیری‌های اخیر وی فاقد چنین ویژگی‌هایی است و این نگرانی را ایجاد نموده که این سازمان مهم بین‌المللی با خروج از جاده بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری اعتبار خود را نیز خدشه‌دار نماید.

در شرایطی که آمریکا و برخی کشورهای غربی به‌دنبال سوء استفاده از این سازمان برای فشارهای غیرعادلانه خود علیه ایران هستند، این اظهارات سیاسی و غیر حرفه‌ای می‌تواند دستاویزی برای مطامع غیر مشروع آنان شود.