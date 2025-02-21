منطقه‌
واکنش سازمان انرژی اتمی ایران به اظهارات اخیر رافائل گروسی
سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به سخنان اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بیانیه‌ای صادر کرد.
پرچم ایران مقابل مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در وین، اتریش / عکس:  Reuters
21 فوریه 2025

سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه‌ای به اظهارات اخیر «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، واکنش نشان داد. این بیانیه در پاسخ به مواضع مطرح‌شده از سوی گروسی منتشر شده است. متن این بیانیه به شرح زیر است:

از مدیرکل آژانس به‌عنوان مسول عالی‌رتبه یک سازمان مهم بین‌المللی انتظار می‌رود همواره بی‌طرفانه، حرفه‌ای و به‌دور از جانبداری سیاسی صحبت نموده و عمل نماید.

متاسفانه برخی اظهارات و موضع‌گیری‌های آقای گروسی به‌ویژه موضع‌گیری‌های اخیر وی فاقد چنین ویژگی‌هایی است و این نگرانی را ایجاد نموده که این سازمان مهم بین‌المللی با خروج از جاده بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری اعتبار خود را نیز خدشه‌دار نماید.

در شرایطی که آمریکا و برخی کشورهای غربی به‌دنبال سوء استفاده از این سازمان برای فشارهای غیرعادلانه خود علیه ایران هستند، این اظهارات سیاسی و غیر حرفه‌ای می‌تواند دستاویزی برای مطامع غیر مشروع آنان شود.

اظهارات اخیر آقای گروسی در کنفرانس خبری خود در ژاپن یکی از مصادیق رفتار و گفتار غیر حرفه‌ای است.

وی در اظهارات خود خواسته است که ایران ثابت نماید که به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست. هر عقل سلیمی می‌داند که بدیهی‌ترین اصل حقوقی اصل برائت است؛ به عبارتی «البینته علی المدعی». گروسی بهتر از هر کسی می‌داند که حدود یک چهارم از کل بازرسی‌های آژانس به تاسیسات اتمی ایران که کمتر از سه درصد از تاسیسات اتمی جهان است، اختصاص یافته است.

ایران بارها تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای‌اش کاملا صلح‌آمیز است. این روند صحبت‌های سیاسی تکراری مدیرکل دور از شان و جایگاه وی بوده و می‌بایست متوقف شود.»

