ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه ۲۴ ژانویه، در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی روسیه۱ با اعلام اینکه همچنان برای مذاکرات صلح در مورد جنگ اوکراین آمادگی دارد، گفت: جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ ممکن بود در صورت روی کار آمدن دولت دوم ترامپ جلوگیری شود.

وی افزود: مسکو هیچ‌گاه تماس با دولت ایالات متحده را رد نکرده است، اما دولت قبلی آمریکا تصمیم گرفت چنین ارتباطی را دنبال نکند.

پوتین درباره رابطه‌اش با ترامپ گفت: روابط ما صرفاً کاری، اما عمل‌گرایانه و مبتنی بر اعتماد بود.

وی افزود: نمی‌توانم با این موضوع مخالفت کنم که اگر او رئیس‌جمهور بود و پیروزی‌اش در سال ۲۰۲۰ از او گرفته نشده بود، شاید بحران اوکراین که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، رخ نمی‌داد.

پوتین با اشاره به اینکه ترامپ در دوره قبلی خود تعداد قابل‌توجهی تحریم علیه روسیه اعمال کرده بود، اظهار داشت: من فکر نمی‌کنم این تصمیم به نفع روسیه یا ایالات متحده بوده باشد. ضمناً جو بایدن این روند را ادامه داد و حتی محدودیت‌های بیشتری علیه ما اعمال کرد.

وی ضمن اشاره به اینکه روسیه از نتایج تحریم‌ها آگاه است و حتی بسیاری از آن‌ها به اقتصاد خود ایالات متحده آسیب زده است، افزود: ما هیچ‌گاه از استفاده از دلار آمریکا خودداری نکردیم. این دولت پیشین بود که ما را از استفاده از آن به‌عنوان واحد پرداخت منع کرد. البته وارد جزئیات نمی‌شوم، تنها می‌گویم که رئیس‌جمهور فعلی اعلام کرده آماده همکاری است و ما همچنان آمادگی داریم.

پوتین در مورد اوکراین تأکید کرد که روسیه به‌طور مداوم آمادگی خود برای گفت‌وگو را نشان داده است، اما موانعی مثل تصویب قانونی در کی‌یف مبنی بر توقف گفت‌وگو با مسکو، همچنان وجود دارد.