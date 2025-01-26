سیاست
4 دقیقه خواندن
 پوتین: پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ می‌توانست از بحران اوکراین جلوگیری کند
رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، اعلام کرد که اگر دونالد ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۰ دوباره به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب می‌شد، شاید بحران اوکراین که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، رخ نمی‌داد.
 پوتین: پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ می‌توانست از بحران اوکراین جلوگیری کند
سال ۲۰۱۹، دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در اجلاس سران جی-۲۰ در اوزاکای ژاپن / عکس: AA
26 ژانویه 2025

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه ۲۴ ژانویه، در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی روسیه۱ با اعلام اینکه همچنان برای مذاکرات صلح در مورد جنگ اوکراین آمادگی دارد، گفت: جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ ممکن بود در صورت روی کار آمدن دولت دوم ترامپ جلوگیری شود.

وی افزود: مسکو هیچ‌گاه تماس با دولت ایالات متحده را رد نکرده است، اما دولت قبلی آمریکا تصمیم گرفت چنین ارتباطی را دنبال نکند.

پوتین درباره رابطه‌اش با ترامپ گفت: روابط ما صرفاً کاری، اما عمل‌گرایانه و مبتنی بر اعتماد بود.

وی افزود: نمی‌توانم با این موضوع مخالفت کنم که اگر او رئیس‌جمهور بود و پیروزی‌اش در سال ۲۰۲۰ از او گرفته نشده بود، شاید بحران اوکراین که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، رخ نمی‌داد.

پوتین با اشاره به اینکه ترامپ در دوره قبلی خود تعداد قابل‌توجهی تحریم علیه روسیه اعمال کرده بود، اظهار داشت: من فکر نمی‌کنم این تصمیم به نفع روسیه یا ایالات متحده بوده باشد. ضمناً جو بایدن این روند را ادامه داد و حتی محدودیت‌های بیشتری علیه ما اعمال کرد.

وی ضمن اشاره به اینکه روسیه از نتایج تحریم‌ها آگاه است و حتی بسیاری از آن‌ها به اقتصاد خود ایالات متحده آسیب زده است، افزود: ما هیچ‌گاه از استفاده از دلار آمریکا خودداری نکردیم. این دولت پیشین بود که ما را از استفاده از آن به‌عنوان واحد پرداخت منع کرد. البته وارد جزئیات نمی‌شوم، تنها می‌گویم که رئیس‌جمهور فعلی اعلام کرده آماده همکاری است و ما همچنان آمادگی داریم.

پوتین در مورد اوکراین تأکید کرد که روسیه به‌طور مداوم آمادگی خود برای گفت‌وگو را نشان داده است، اما موانعی مثل تصویب قانونی در کی‌یف مبنی بر توقف گفت‌وگو با مسکو، همچنان وجود دارد.

مطالب پیشنهادی

وی گفت: تا زمانی که این دستور اجرایی لغو نشود، صحبت کردن درباره شروع و مهم‌تر از آن، پایان دادن به این گفت‌وگوها به شیوه‌ای صحیح، نسبتاً دشوار است.

پوتین افزود: به نظر می‌رسد دولت کنونی اوکراین از دریافت صدها میلیارد دلار از حامیان خود کاملاً راضی است و بدون درنظر گرفتن روزهای پیش‎رو، از این پول‌ها به طرز افراطی استفاده می‌کند.

وی همچنین از حامیان مالی اوکراین خواست که بر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین فشار بیاورند تا اقدامات لازم را عملی کند و گفت: فکر می‌کنم او چاره‌ای جز تبعیت نخواهد داشت.

باوجود این چالش‌ها، پوتین امیدواری خود را برای تعامل سازنده میان روسیه و ایالات متحده در چندین موضوع مشترک از جمله ثبات استراتژیک، مسائل اقتصادی و تولید انرژی ابراز کرد.

پوتین همچنین در مورد تهدیدات ترامپ برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه ابراز تردید کرد و گفت که بعید است ترامپ اقداماتی انجام دهد که به اقتصاد آمریکا آسیب برساند.

پوتین در پایان اظهار داشت: روسیه و آمریکا فقط یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی نیستند، بلکه یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نیز هستند که این بدان معناست که قیمت‌های بسیار بالا برای اقتصاد هر دو کشور مضر است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us