در آوریل ۲۰۲۴، بریتانیا نیز «ترورگرام» را به‌عنوان یک سازمان تروریستی ممنوعه معرفی کرد. طبق گفته وزارت کشور بریتانیا، این گروه به‌دنبال فروپاشی دنیای غرب و جنگ نژادی از طریق اعمال خشونت‌آمیز تروریستی است.

تا به امروز، حداقل دو حمله با «ترورگرام» ارتباط داشته است. یکی از این حملات، حمله با چاقو به پنج نفر توسط یک مرد ۱۸‌ساله بود که در ماه آگوست سال گذشته در مقابل یک مسجد در ترکیه رخ داد. حمله دوم، تیراندازی مرگبار به دو مرد در یک کلاب شبانه در پایتخت اسلواکی، براتیسلاوا، در اکتبر ۲۰۲۲ بود.

تحریم نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان

دولت استرالیا همچنین تحریم‌هایی علیه نعیم قاسم، دبیرکل جدید حزب‌الله لبنان اعمال کرده است. قاسم که در اکتبر سال گذشته پس از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب‌الله، در حمله هوایی اسرائیل به‌عنوان رهبر جدید انتخاب شد، اکنون در فهرست تحریم‌های استرالیا قرار دارد.

این اقدامات استرالیا در راستای مقابله با تهدیدات تروریستی و افراطی‌گری آنلاین و به‌ویژه تلاش برای جلوگیری از گسترش ایدئولوژی‌های خشونت‌آمیز و رادیکال است.