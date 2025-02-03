وزیر امور خارجه استرالیا، پنی وانگ، روز دوشنبه سوم فوریه در بیانیهای اعلام کرد که دولت استرالیا متعهد است تا با مختل کردن فعالیتهای تروریستها و افراطیون خشونتگرا، از استخدام و رادیکالیزه کردن افراد در بستر آنلاین جلوگیری کند.
وی افزود که تحریمها شامل ممنوعیت استفاده از داراییها یا تعامل با داراییهای «ترورگرام» و همچنین ممنوعیت تامین منابع مالی برای این شبکه است. وانگ تاکید کرد که از این پس تعامل با داراییهای «ترورگرام» یا استفاده از آنها جرم محسوب شده و مجازاتهایی ازجمله حبس تا ۱۰ سال و جریمههای سنگین را بهدنبال خواهد داشت.
وانگ همچنین اعلام کرد که استرالیا چهار گروه دیگر که ایدئولوژیهای افراطی نژادپرستانه و ملیگرایانه خشونتآمیز را ترویج میدهند، دوباره در فهرست تحریمهای مالی مقابله با تروریسم قرار داده است.
فعالیتهای ترورگرام و ارتباط آن با حملات تروریستی
ترورگرام یک شبکه آنلاین است که عمدتا از طریق اپلیکیشن پیامرسان تلگرام فعالیت میکند و ایدئولوژی نئوفاشیستی، برتریطلبی سفیدپوستان و نظامیگری را ترویج میکند.
در آوریل ۲۰۲۴، بریتانیا نیز «ترورگرام» را بهعنوان یک سازمان تروریستی ممنوعه معرفی کرد. طبق گفته وزارت کشور بریتانیا، این گروه بهدنبال فروپاشی دنیای غرب و جنگ نژادی از طریق اعمال خشونتآمیز تروریستی است.
تا به امروز، حداقل دو حمله با «ترورگرام» ارتباط داشته است. یکی از این حملات، حمله با چاقو به پنج نفر توسط یک مرد ۱۸ساله بود که در ماه آگوست سال گذشته در مقابل یک مسجد در ترکیه رخ داد. حمله دوم، تیراندازی مرگبار به دو مرد در یک کلاب شبانه در پایتخت اسلواکی، براتیسلاوا، در اکتبر ۲۰۲۲ بود.
تحریم نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان
دولت استرالیا همچنین تحریمهایی علیه نعیم قاسم، دبیرکل جدید حزبالله لبنان اعمال کرده است. قاسم که در اکتبر سال گذشته پس از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر پیشین حزبالله، در حمله هوایی اسرائیل بهعنوان رهبر جدید انتخاب شد، اکنون در فهرست تحریمهای استرالیا قرار دارد.
این اقدامات استرالیا در راستای مقابله با تهدیدات تروریستی و افراطیگری آنلاین و بهویژه تلاش برای جلوگیری از گسترش ایدئولوژیهای خشونتآمیز و رادیکال است.