تیآرتی فارسی، بهعنوان دوازدهمین زبان و نهمین پلتفرم فعالیتهای بینالمللی این شبکه، با هدف ارائه محتوای خبری دقیق، جامع و بیطرفانه برای بیش از ۱۳۰ میلیون فارسیزبان در سراسر جهان راهاندازی شده است.این مراسم با حضور پروفسور دکتر فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، پروفسور دکتر احمد آلبایراق، رئیس هیئت مدیره تیآرتی و پروفسور دکتر محمد زاهد سوباجی، مدیرکل تیآرتی برگزار شد. در این رویداد، از تیآرتی فارسی بهعنوان یک پلتفرم دیجیتال چندرسانهای یاد شد که با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، محتوایی متنوع در حوزههای سیاست، دیپلماسی، اقتصاد، فرهنگ و زندگی روزمره ارائه میدهد.تیآرتی فارسی تلاش میکند با استفاده از تجربه موفق دیگر بخشهای بینالمللی تیآرتی، جایگاهی متمایز در میان رسانههای دیجیتال فارسیزبان ایجاد کند. این شبکه تاکنون توانسته است از طریق ۱۱ زبان دیگر به ۱۱ میلیارد بازدید و ۸ میلیارد تماشای ویدئو در فضای دیجیتال دست یابد و ۶۰ میلیون دنبالکننده را جذب کند.علاوه بر اخبار و تحلیلهای روز، تیآرتی فارسی با تولید محتواهای اختصاصی درباره تاریخ، فرهنگ و هنر، دریچهای تازه به دنیای رسانههای فارسیزبان باز کرده است.پروفسور دکتر فخرالدین آلتون در سخنرانی خود در این مراسم اظهار داشت: تیآرتی باید در خدمت ثبات و آرامش جهانی باشد. اکنون زمان آن رسیده است که حقیقت را آشکار کرده و به زبان بیاوریم. ما باید تحت هر شرایطی در کنار حقیقت بمانیم.رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه در ادامه سخنان خود با تأکید بر جایگاه ویژه تیآرتی در عرصه رسانهای گفت: تیآرتی به یک مرکز جاذبه در حوزه رسانهای تبدیل شده است. بدون تردید، انتشار محتوا به زبان فارسی، خدمتی ارزشمند به بشریت است.وی با اشاره به اهمیت ایجاد پیوند میان ملتهای منطقه تصریح کرد: برقراری ارتباط میان دو ملت کهن، اقدامی بسیار مهم است. تعامل و پیوند میان این دو ملت، با وجود تمامی چالشها، همچنان قدرتمند باقی مانده است. کافی است به دیوان کبیر مولانا نگاهی بیندازیم تا به قدرت این پیوند پی ببریم.دکتر آلتون همچنین با اشاره به انتقادهای جلال آل احمد از سلطه غربگرایانه، گفت: تقویت روابط میان این دو کشور منطقه، بدون شک به نفع هر دو طرف خواهد بود. ما در این منطقه با تهدیدهای مشترکی مواجه هستیم و همکاری و همافزایی میان ما، ضرورتی انکارناپذیر است.وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که بخش فارسی تیآرتی به عنوان پلی ارتباطی، به توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی میان دو ملت کمک کرده و گامی مهم در راستای خدمت به منطقه و بشریت بردارد.پروفسور دکتر محمد زاهد سوباجی، مدیرکل تیآرتی نیز در این مراسم گفت: ما صدایی اثرگذار در عرصه بینالمللی هستیم و در مناطق مختلف جهان به زبانهای خودشان محتوا تولید میکنیم. سالها یک نگاه یکجانبه و غربمحور بر رسانههای بینالمللی حاکم بود. ترکیه به رهبری رئیسجمهور اردوغان، همانگونه که در برابر بیعدالتیها ایستاد، در حوزه رسانهای نیز این انحصار را به چالش کشید و برای تحقق جهانی عادلانهتر تلاش کرد.وی در بخشی از سخنانش با اشاره به تحولات منطقه گفت: همانطور که رژیم اسد در سوریه مرتکب ظلم و جنایاتی شد که مشابه آن در غزه نیز توسط اسرائیل رخ میدهد، بار دیگر به چشم دیدیم که هرچه ظلم شدت میگیرد، عدالت نیز به همان میزان قدرت میگیرد. ما نیازمند نگاهی هستیم که انسان را در اولویت قرار دهد.وی در ادامه تاکید کرد: در شرایطی که بیاعتمادی به رسانههای غربی روبهافزایش است، ما با طرح بسیاری از مسائل مهم، تلاش میکنیم صدای حقیقت باشیم. شعار ما نشانگر تعهد به انسانمحوری در تولیدات رسانهای است. با همین نگاه بخش فارسی را با شعار «هر انسان یک جهان، هر خبر یک روایت» بنا نهادیم.وی افزود کرد: ما با زبان فارسی و توجه به پیوندهای مشترک فرهنگی، درصدد تقویت ارتباط بین ملل هستیم. باور داریم که تیآرتی فارسی بهعنوان یک پلتفرم معتبر و منبعی مورد استناد، نقشی مهم در توسعه ارتباطات بین ترکها و فارسیزبانان ایفا خواهد کرد.علاقهمندان میتوانند با مراجعه به وبسایت و صفحات رسمی تیآرتی فارسی در شبکههای اجتماعی از جدیدترین اخبار و محتوای این شبکه مطلع شوند:وبسایت: www.trtfarsi.comاینستاگرام،فیسبوک، یوتیوب: TRTfarsiایکس:TRT_Farsiتیآرتی فارسی، با شعار «هر انسان، یک جهان؛ هر خبر، یک روایت»، فصلی نوین در عرصه رسانههای دیجیتال فارسیزبان آغاز کرده است.