ترکیه
1 دقیقه خواندن
ترکیه حملات نظامی اسرائیل در سوریه را به شدت محکوم کرد
ترکیه با محکوم کردن حملات نظامی اسرائیل در سوریه تأکید کرد که این حملات حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی این کشور را نقض می‌کند
ترکیه حملات نظامی اسرائیل در سوریه را به شدت محکوم کرد
وزارت امور خارجه ترکیه / عکس: AA
27 اوت 2025

وزارت امور خارجه ترکیه، روز سه شنبه ۲۶ آگوست با انتشار بیانیه‌ای حملات اسرائیل در سوریه را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: ما حملات نظامی اسرائیل علیه تمامیت ارضی، وحدت و حق حاکمیت سوریه که دامنه آن در حال گسترش است را به شدت محکوم می‌کنیم.

بیانیه در ادامه تأکید دارد که این حملات به‌طور مستقیم تلاش‌ها برای ایجاد ثبات و امنیت در سوریه و منطقه را هدف قرار داده و خواستار توقف فوری آن‌ها شد.

مطالب پیشنهادی

همچنین در این بیانیه آمده است که ترکیه به حمایت از چشم‌اندازی برای سوریه‌ای عاری از تروریسم، امن و با حفظ تمامیت ارضی، مطابق با خواسته‌های مشروع مردم سوریه، ادامه خواهد داد.

مرتبطTRT Global - بیانیه مطبوعاتی وزارت دفاع ملی ترکیه: رد اعزام نیرو به اوکراین، همکاری با سوریه و گفت‌وگو با ژاپن
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us