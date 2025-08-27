27 اوت 2025
وزارت امور خارجه ترکیه، روز سه شنبه ۲۶ آگوست با انتشار بیانیهای حملات اسرائیل در سوریه را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: ما حملات نظامی اسرائیل علیه تمامیت ارضی، وحدت و حق حاکمیت سوریه که دامنه آن در حال گسترش است را به شدت محکوم میکنیم.
بیانیه در ادامه تأکید دارد که این حملات بهطور مستقیم تلاشها برای ایجاد ثبات و امنیت در سوریه و منطقه را هدف قرار داده و خواستار توقف فوری آنها شد.
همچنین در این بیانیه آمده است که ترکیه به حمایت از چشماندازی برای سوریهای عاری از تروریسم، امن و با حفظ تمامیت ارضی، مطابق با خواستههای مشروع مردم سوریه، ادامه خواهد داد.
