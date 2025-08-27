وزارت امور خارجه ترکیه، روز سه شنبه ۲۶ آگوست با انتشار بیانیه‌ای حملات اسرائیل در سوریه را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: ما حملات نظامی اسرائیل علیه تمامیت ارضی، وحدت و حق حاکمیت سوریه که دامنه آن در حال گسترش است را به شدت محکوم می‌کنیم.

بیانیه در ادامه تأکید دارد که این حملات به‌طور مستقیم تلاش‌ها برای ایجاد ثبات و امنیت در سوریه و منطقه را هدف قرار داده و خواستار توقف فوری آن‌ها شد.