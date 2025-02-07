سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، مراد کلش با نام سازمانی برهودان هارون، عضو شاخه موسوم به نیروهای ویژه گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک را در منطقه خاکورک در شمال عراق از پای درآورد.
بر اساس اطلاعات منابع امنیتی، کلش از عاملان حمله راکتی به خودروی زرهی نیروهای امنیتی در منطقه سیلوپی از توابع استان شرناق در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۱۶ بود که در نتیجه آن، یاشار یاواش، پلیس یگان ویژه، به شهادت رسید و چهار نیروی امنیتی دیگر بهشدت زخمی شدند.
ردیابی و عملیات میت
مراد کلش که از سال ۲۰۰۵ در فعالیتهای گروه تروریستی پ.ک.ک مشارکت داشت و در سال ۲۰۱۰ به نیروهای مستقر در مناطق کوهستانی این گروه ترور پیوسته بود، در مناطق وان، شرناق و ماردین در عملیات مسلحانه تروریستی حضور داشت.
وی در ساختار موسوم به نیروهای ویژه گروه تروریستی فعالیت میکرد و مسئولیت انتقال مواد منفجره به استانهای غربی ترکیه برای اجرای حملات تروریستی در شهرهای بزرگ، ازجمله ازمیر و آیدین، را بر عهده داشت.
پس از حمله راکتی سال ۲۰۱۶، کلش به سوریه گریخت و در آنجا به فعالیت خود ادامه داد. سازمان اطلاعات ملی ترکیه با بهرهگیری از شبکه اطلاعاتی خود، تحرکات وی را زیر نظر گرفت و دریافت که او در منطقه خاکورک عراق در سطح مسئولیت بهاصطلاح «فرماندهی» فعالیت دارد.
کلش که تلاش میکرد از هدف قرار گرفتن توسط نیروهای امنیتی ترکیه اجتناب کند، درنهایت طی یک عملیات دقیق سازمان اطلاعات ملی در شمال عراق از پای درآمد.