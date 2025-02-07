ترکیه
2 دقیقه خواندن
عملیات ضدتروریستی میت در خاکورک؛ تروریست مراد کلش از پای درآمد
میت ترکیه، مراد کلش یکی از سرکرده‌گان گروه تروریستی پ.ک.ک را در عملیاتی موفق در خاکورک عراق از پای درآورد.
عملیات ضدتروریستی میت در خاکورک؛ تروریست مراد کلش از پای درآمد
تروریست مراد کلش / عکس: AA
7 فوریه 2025

سازمان اطلاعات ملی ترکیه  (میت)، مراد کلش با نام سازمانی برهودان هارون، عضو شاخه موسوم به نیروهای ویژه گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک را در منطقه خاکورک در شمال عراق از پای درآورد.

بر اساس اطلاعات منابع امنیتی، کلش از عاملان حمله راکتی به خودروی زرهی نیروهای امنیتی در منطقه سیلوپی از توابع استان شرناق در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۱۶ بود که در نتیجه آن، یاشار یاواش، پلیس یگان ویژه، به شهادت رسید و چهار نیروی امنیتی دیگر به‌شدت زخمی شدند.

ردیابی و عملیات میت

مراد کلش که از سال ۲۰۰۵ در فعالیت‌های گروه تروریستی پ.ک.ک مشارکت داشت و در سال ۲۰۱۰ به نیروهای مستقر در مناطق کوهستانی این گروه ترور پیوسته بود، در مناطق وان، شرناق و ماردین در عملیات مسلحانه تروریستی حضور داشت.

مطالب پیشنهادی

وی در ساختار موسوم به نیروهای ویژه گروه تروریستی فعالیت می‌کرد و مسئولیت انتقال مواد منفجره به استان‌های غربی ترکیه برای اجرای حملات تروریستی در شهرهای بزرگ، ازجمله ازمیر و آیدین، را بر عهده داشت.

پس از حمله راکتی سال ۲۰۱۶، کلش به سوریه گریخت و در آنجا به فعالیت خود ادامه داد. سازمان اطلاعات ملی ترکیه با بهره‌گیری از شبکه اطلاعاتی خود، تحرکات وی را زیر نظر گرفت و دریافت که او در منطقه خاکورک عراق در سطح مسئولیت به‌اصطلاح «فرماندهی» فعالیت دارد.

کلش که تلاش می‌کرد از هدف قرار گرفتن توسط نیروهای امنیتی ترکیه اجتناب کند، درنهایت طی یک عملیات دقیق سازمان اطلاعات ملی در شمال عراق از پای درآمد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us