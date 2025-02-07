سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، مراد کلش با نام سازمانی برهودان هارون، عضو شاخه موسوم به نیروهای ویژه گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک را در منطقه خاکورک در شمال عراق از پای درآورد.

بر اساس اطلاعات منابع امنیتی، کلش از عاملان حمله راکتی به خودروی زرهی نیروهای امنیتی در منطقه سیلوپی از توابع استان شرناق در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۱۶ بود که در نتیجه آن، یاشار یاواش، پلیس یگان ویژه، به شهادت رسید و چهار نیروی امنیتی دیگر به‌شدت زخمی شدند.

ردیابی و عملیات میت

مراد کلش که از سال ۲۰۰۵ در فعالیت‌های گروه تروریستی پ.ک.ک مشارکت داشت و در سال ۲۰۱۰ به نیروهای مستقر در مناطق کوهستانی این گروه ترور پیوسته بود، در مناطق وان، شرناق و ماردین در عملیات مسلحانه تروریستی حضور داشت.