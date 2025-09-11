مرتبط TRT فارسی - گلایه معاون استاندار آذربایجان شرقی از بی‌نتیجه ماندن طرح احیای دریاچه ارومیه

مهدی زارع تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل تشدید بحران، ساخت گذرگاه و پل ۱۵ کیلومتری در مرکز دریاچه در اوایل دهه ۲۰۰۱ بود.

وی گفت: این میان‌گذر با تنها یک شکاف ۱.۲۵ کیلومتری برای تبادل آب، دریاچه را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرد و موجب اختلاف شوری، اختلال در گردش طبیعی آب و تسریع روند خشک شدن به‌ویژه در نیمه جنوبی شد.

عیسی کلانتری، دبیر پیشین ستاد احیای دریاچه ارومیه، نیز اخیرا با فاجعه‌بار خواندن وضعیت دریاچه ارومیه گفته بود: فقط حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب شور در پهنه‌ای نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر مربع باقی مانده، یعنی عمق آب به کمتر از نیم متر رسیده و این دریاچه عملاً مرده است.

وی ابراز داشت: ۱۰ تا ۲۰ روز آینده، همین آب باقی‌مانده هم تبخیر می‌شود و بستر نمکی آن به غبارهای سمی تبدیل خواهد شد که برای مردم منطقه آذربایجان فاجعه‌ای بهداشتی، زیست‌محیطی و حتی ژنتیکی به دنبال خواهد داشت.