رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در مراسم یادبود قربانیان زلزله با عنوان «یکی هستیم، متحدیم» که به مناسبت دومین سالگرد زلزله ۶ فوریه در استان آدییامان برگزار شد، از اقدامات دولت برای بازسازی مناطق زلزلهزده سخن گفت. وی اعلام کرد که دولت ترکیه تاکنون ۲.۱ تریلیون لیر برای احیای زندگی در این مناطق هزینه کرده است و در سال جاری ۴۳۵ هزار واحد مسکونی جدید به مردم تحویل خواهد شد تا روند بازگشت زندگی سرعت بگیرد.
اردوغان با اشاره به حمایتهای دولتی، از تخصیص بیش از ۳۴ میلیارد لیر برای کمکهزینه اجاره مسکن طی دو سال خبر داد. همچنین تعداد زیادی بورسیه تحصیلی به دانشجویان آسیبدیده از زلزله اختصاص یافته است.
وی با تاکید بر تعهد دولت و مردم ترکیه به حمایت از زلزلهزدگان گفت: ما هیچکدام از هموطنانمان را تنها نخواهیم گذاشت و تا زمانی که آخرین نفر به خانه و محل کارش بازنگردد، از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.
رئیسجمهور ترکیه در ادامه سخنان خود تأکید کرد که اداره امور دینی مبالغ قابلتوجهی را برای مرمت و بازسازی مساجد و اماکن مذهبی آسیبدیده تخصیص داده است. وی افزود که در راستای بازسازی زیرساختهای شهری، شبکههای آب آشامیدنی، فاضلاب، برق و سایر تأسیسات شهری به طور کامل نوسازی شده است.
اردوغان همچنین به اقدامات دولت در حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و اعلام کرد که تاکنون ۱۰ مرکز درمانی با ظرفیت ۵ هزار تخت در مناطق آسیبدیده احداث شده است. علاوه بر این، ۵۸ میلیارد لیر برای ساخت بیمارستانها و مراکز درمانی عمومی در این مناطق اختصاص یافته است. وی همچنین به تأمین هزاران آمبولانس و خودروی آتشنشانی و احداث یک بیمارستان با ظرفیت هزار تخت در استان حاتای اشاره کرد.
رئیسجمهور ترکیه تأکید کرد که از اولین روزهای پس از زلزله، تمامی نهادهای دولتی بسیج شده و با هماهنگی کامل برای مقابله با پیامدهای این حادثه تلاش کردهاند. وی در پایان تصریح کرد که دولت همچنان با تمام توان برای بازسازی و توسعه مناطق زلزلهزده فعالیت خواهد کرد و روند نوسازی زیرساختهای شهری و احداث واحدهای مسکونی با سرعت و دقت ادامه خواهد یافت.