رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در مراسم یادبود قربانیان زلزله با عنوان «یکی هستیم، متحدیم» که به مناسبت دومین سالگرد زلزله ۶ فوریه در استان آدی‌یامان برگزار شد، از اقدامات دولت برای بازسازی مناطق زلزله‌زده سخن گفت. وی اعلام کرد که دولت ترکیه تاکنون ۲.۱ تریلیون لیر برای احیای زندگی در این مناطق هزینه کرده است و در سال جاری ۴۳۵ هزار واحد مسکونی جدید به مردم تحویل خواهد شد تا روند بازگشت زندگی سرعت بگیرد.

اردوغان با اشاره به حمایت‌های دولتی، از تخصیص بیش از ۳۴ میلیارد لیر برای کمک‌هزینه اجاره مسکن طی دو سال خبر داد. همچنین تعداد زیادی بورسیه تحصیلی به دانشجویان آسیب‌دیده از زلزله اختصاص یافته است.

وی با تاکید بر تعهد دولت و مردم ترکیه به حمایت از زلزله‌زدگان گفت: ما هیچ‌کدام از هم‌وطنان‌مان را تنها نخواهیم گذاشت و تا زمانی که آخرین نفر به خانه و محل کارش بازنگردد، از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.