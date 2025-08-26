والری زینک، عکاس خبری کانادایی، روز سه‌شنبه ۲۶ آگوست با انتشار پستی در فیس‌بوک استعفای خود از خبرگزاری رویترز را اعلام کرد. او کارت خبرنگاری پاره‌شده خود را به‌عنوان نمادی از این اقدام منتشر کرد و نوشت: دیگر نمی‌توانم برای نهادی کار کنم که به توجیه و تسهیل کشتار نظام‌مند خبرنگاران در غزه پرداخته است.

زینک اعلام کرد پوشش خبری رویترز در جریان جنگ غزه «شرایطی را ایجاد کرده است که ۲۴۶ خبرنگار کشته شده‌اند. او به پرونده انس شریف، خبرنگار الجزیره، اشاره کرد و افزود: رویترز تصمیم گرفت ادعای کاملاً بی‌اساس اسرائیل مبنی بر اینکه شریف عضو حماس بوده را منتشر کند؛ یکی از بی‌شمار دروغ‌هایی که رسانه‌هایی همچون رویترز بازتاب داده‌اند.

وی همچنین به کشته شدن حسین مصری، فیلمبردار رویترز، در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در خان‌یونس اشاره کرد و این حمله را «دو ضربه‌ای» توصیف کرد؛ یعنی ابتدا حمله به یک مکان غیرنظامی و سپس حمله دوم به امدادگران، پزشکان و خبرنگاران.