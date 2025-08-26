سیاست
2 دقیقه خواندن
استعفای خبرنگار کانادایی از رویترز در اعتراض به پوشش خبری غزه
والری زینک، عکاس خبری کانادایی، پس از هشت سال همکاری، استعفای خود از خبرگزاری رویترز را اعلام کرد و این نهاد را به «توجیه و تسهیل کشتار نظام‌مند خبرنگاران در غزه» متهم کرد.
استعفای خبرنگار کانادایی از رویترز در اعتراض به پوشش خبری غزه
والری زینک، عکاس خبری کانادایی رویترز، کارت خبرنگاری پاره‌شده خود را در فیس‌بوک منتشر کرد / عکس: حساب والری زینک در فیس‌بوک
26 اوت 2025

والری زینک، عکاس خبری کانادایی، روز سه‌شنبه ۲۶ آگوست با انتشار پستی در فیس‌بوک استعفای خود از خبرگزاری رویترز را اعلام کرد. او کارت خبرنگاری پاره‌شده خود را به‌عنوان نمادی از این اقدام منتشر کرد و نوشت: دیگر نمی‌توانم برای نهادی کار کنم که به توجیه و تسهیل کشتار نظام‌مند خبرنگاران در غزه پرداخته است.

زینک اعلام کرد پوشش خبری رویترز در جریان جنگ غزه «شرایطی را ایجاد کرده است که ۲۴۶ خبرنگار کشته شده‌اند. او به پرونده انس شریف، خبرنگار الجزیره، اشاره کرد و افزود: رویترز تصمیم گرفت ادعای کاملاً بی‌اساس اسرائیل مبنی بر اینکه شریف عضو حماس بوده را منتشر کند؛ یکی از بی‌شمار دروغ‌هایی که رسانه‌هایی همچون رویترز بازتاب داده‌اند.

وی همچنین به کشته شدن حسین مصری، فیلمبردار رویترز، در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در خان‌یونس اشاره کرد و این حمله را «دو ضربه‌ای» توصیف کرد؛ یعنی ابتدا حمله به یک مکان غیرنظامی و سپس حمله دوم به امدادگران، پزشکان و خبرنگاران.

مرتبطTRT Global - ابراز نگرانی کارکنان رویترز نسبت به پوشش اخبار فلسطین
مطالب پیشنهادی

زینک تأکید کرد: رسانه‌های غربی با بازتاب ادعاهای ارتش اسرائیل بدون راستی‌آزمایی، در ایجاد شرایطی که خبرنگاران هدف قرار می‌گیرند نقش دارند. او افزود: این امر باعث شده در غزه طی دو سال شمار خبرنگاران کشته‌شده بیش از مجموع جنگ‌های جهانی اول و دوم، کره، ویتنام، افغانستان، یوگسلاوی و اوکراین باشد.

سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطین حمله به بیمارستان ناصر را «جنگی آشکار علیه رسانه آزاد» توصیف کرده است. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از کشورها خواست محاصره غزه را بشکنند و تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل اعمال کنند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز اعلام کرده است که جامعه جهانی باید اسرائیل را بابت «تداوم حملات غیرقانونی علیه رسانه» پاسخگو بداند.

طبق گزارش شبکه الجزیره، شمار خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای کشته‌شده در غزه از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون دست‌کم به ۲۷۳ نفر رسیده است.

مرتبطTRT Global - خشم جهانی از حمله اسرائیل به بیمارستانی در غزه و کشتار غیرنظامیان و خبرنگاران
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us