والری زینک، عکاس خبری کانادایی، روز سهشنبه ۲۶ آگوست با انتشار پستی در فیسبوک استعفای خود از خبرگزاری رویترز را اعلام کرد. او کارت خبرنگاری پارهشده خود را بهعنوان نمادی از این اقدام منتشر کرد و نوشت: دیگر نمیتوانم برای نهادی کار کنم که به توجیه و تسهیل کشتار نظاممند خبرنگاران در غزه پرداخته است.
زینک اعلام کرد پوشش خبری رویترز در جریان جنگ غزه «شرایطی را ایجاد کرده است که ۲۴۶ خبرنگار کشته شدهاند. او به پرونده انس شریف، خبرنگار الجزیره، اشاره کرد و افزود: رویترز تصمیم گرفت ادعای کاملاً بیاساس اسرائیل مبنی بر اینکه شریف عضو حماس بوده را منتشر کند؛ یکی از بیشمار دروغهایی که رسانههایی همچون رویترز بازتاب دادهاند.
وی همچنین به کشته شدن حسین مصری، فیلمبردار رویترز، در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در خانیونس اشاره کرد و این حمله را «دو ضربهای» توصیف کرد؛ یعنی ابتدا حمله به یک مکان غیرنظامی و سپس حمله دوم به امدادگران، پزشکان و خبرنگاران.
زینک تأکید کرد: رسانههای غربی با بازتاب ادعاهای ارتش اسرائیل بدون راستیآزمایی، در ایجاد شرایطی که خبرنگاران هدف قرار میگیرند نقش دارند. او افزود: این امر باعث شده در غزه طی دو سال شمار خبرنگاران کشتهشده بیش از مجموع جنگهای جهانی اول و دوم، کره، ویتنام، افغانستان، یوگسلاوی و اوکراین باشد.
سندیکای روزنامهنگاران فلسطین حمله به بیمارستان ناصر را «جنگی آشکار علیه رسانه آزاد» توصیف کرده است. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از کشورها خواست محاصره غزه را بشکنند و تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل اعمال کنند. کمیته حفاظت از روزنامهنگاران نیز اعلام کرده است که جامعه جهانی باید اسرائیل را بابت «تداوم حملات غیرقانونی علیه رسانه» پاسخگو بداند.
طبق گزارش شبکه الجزیره، شمار خبرنگاران و کارکنان رسانهای کشتهشده در غزه از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون دستکم به ۲۷۳ نفر رسیده است.