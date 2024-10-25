اتاق بازرگانی استانبول (ITO) با هدف ترویج ادبیات و فرهنگ ترکیه، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۲۴، یکی از قدیمیترین نمایشگاههای کتاب جهان، شرکت کرد.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی در زمینه نشر شناخته میشود. ترکیه با حضور در این نمایشگاه، به معرفی فرهنگ و ادبیات خود پرداخته و با ایجاد ارتباطات جدید در زمینه نشر، به تقویت موقعیت خود در این بازار کمک کرد.
اتاق بازرگانی استانبول از سال ۲۰۰۶ در نمایشگاههای بینالمللی کتاب فعال است و در این سالها سعی کرده است حضور ناشران ترکیهای را در این رویدادها سازماندهی کند. نمایشگاه کتاب فرانکفورت از سال ۱۹۴۹ به طور رسمی برگزار میشود و هر ساله هزاران ناشر از کشورهای مختلف در آن شرکت میکنند.
در نمایشگاه امسال، حدود ۴۰۰۰ ناشر از بیش از ۱۰۰ کشور حضور داشتند و تقریباً ۵۰ ناشر از ترکیه بهصورت مستقل و تحت حمایت اتاق بازرگانی استانبول و وزارت فرهنگ و گردشگری در این نمایشگاه شرکت کردند. همچنین، در این رویداد حدود ۶۵۰ سمینار برگزار شد که در آن بیش از هزار نویسنده و سخنران شرکت داشتند. نمایشگاه امسال از ۱۶ تا ۲۰ اکتبر در فرانکفورت برگزار شد.