اتاق بازرگانی استانبول از سال ۲۰۰۶ در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب فعال است و در این سال‌ها سعی کرده است حضور ناشران ترکیه‌ای را در این رویدادها سازمان‌دهی کند. نمایشگاه کتاب فرانکفورت از سال ۱۹۴۹ به طور رسمی برگزار می‌شود و هر ساله هزاران ناشر از کشورهای مختلف در آن شرکت می‌کنند.

در نمایشگاه امسال، حدود ۴۰۰۰ ناشر از بیش از ۱۰۰ کشور حضور داشتند و تقریباً ۵۰ ناشر از ترکیه به‌صورت مستقل و تحت حمایت اتاق بازرگانی استانبول و وزارت فرهنگ و گردشگری در این نمایشگاه شرکت کردند. همچنین، در این رویداد حدود ۶۵۰ سمینار برگزار شد که در آن بیش از هزار نویسنده و سخنران شرکت داشتند. نمایشگاه امسال از ۱۶ تا ۲۰ اکتبر در فرانکفورت برگزار شد.