با دستور مستقیم رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ جنگی آغاز شد که تعادل جهان را بر هم ریخت. از آن زمان تاکنون هزار روز گذشته است. این جنگ با حمله اوکراین به منطقه کورسک، به خاک روسیه کشیده شد و هم‌اکنون با مطرح‌شدن موضوع استفاده اوکراین از موشک‌های برد بلند آمریکایی، وارد دوره جدیدی شده است.

در جنگ روسیه و اوکراین تاکنون ۶ هزار و ۷۵۵ غیرنظامی جان خود را از دست داده‌اند، ۱۱ میلیون نفر آواره شده‌اند و ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به کشورهای دیگر پناه برده‌اند.

نیروهای روسی ابتدا وارد مناطق دونتسک و لوهانسک شدند؛ سپس حملات به خرسون و پایتخت اوکراین نیز گسترش یافت. ارتش روسیه در دومین ماه جنگ از کی‌یف عقب‌نشینی کرد.

در اواخر سپتامبر ۲۰۲۲، در مناطق دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون، یک همه‌پرسی غیرقانونی برگزار شد تا این مناطق به روسیه بپیوندند و تصمیم «آری» گرفته شد.

عمکلرد جمهوری ترکیه به‌عنوان میانجی

ترکیه برای پایان‌دادن به جنگی که جهان را تحت تاثیر خود قرار داده بود، وارد عمل شد. در مارس ۲۰۲۲، هیئت‌های روسیه و اوکراین برای مذاکرات آتش‌بس در استانبول گرد هم آمدند. با میانجی‌گری دولت ترکیه، توافق به مرحله نهایی رسید، اما طرف اوکراینی به دلیل تغییرات در شرایط، مذاکرات را به حالت تعلیق درآورد.

سپس مذاکرات بابت یافتن راه‌حلی برای «مشکل ترانسپورت غلات» در ترکیه آغاز شد. دولت ترکیه با موفقیت تاریخی توانست روسیه و اوکراین را متقاعد کند تا به توافقی موسوم به «کریدور غلات» بپیوندند. این توافق در جولای ۲۰۲۲ با تلاش‌های رئیس‌جمهور اردوغان امضا شد و چندین بار تمدید شد، اما روسیه در تاریخ ۱۷ می ۲۰۲۳ از آن خارج شد.

آغاز حمله اوکراین