رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در هشتمین کنگره عمومی حزب عدالت و توسعه که در آنکارا برگزار شد، با تأکید بر رشد اقتصادی کشور اعلام کرد که ترکیه در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد و برنامههای اصلاحی دولت، ظرفیت رشد و بهرهوری را افزایش خواهد داد.
این سخنرانی که در سالن ورزشی آنکارا و در برابر ۶۰ هزار نفر از هواداران حزب عدالت و توسعه انجام شد، بر دستاوردهای اقتصادی دولت متمرکز بود. اردوغان تأکید کرد که ترکیه در مسیر یک جهش اقتصادی گسترده قرار دارد.
رئیسجمهور ترکیه با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی و تأثیر آنها بر اقتصاد کشور، بیان کرد که شرایط منطقهای میتواند این روند را تسهیل و تسریع کند. همچنین درآمد سرانه در پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۳,۲۴۳ دلار رسیده و انتظار میرود با اعلام دادههای سال ۲۰۲۴ از ۱۵ هزار دلار فراتر رود. اردوغان کاهش نرخ تورم را نیز یکی از عوامل مهم در تقویت قدرت خرید شهروندان دانست.
وی همچنین اعلام کرد که ذخایر بانک مرکزی ترکیه از ۱۷۳ میلیارد دلار عبور کرده است که بالاترین میزان در تاریخ جمهوری ترکیه محسوب میشود. اردوغان با تأکید بر تداوم اصلاحات اقتصادی دولت گفت: با برنامه جامع اصلاحات، ظرفیت رشد و بهرهوری کشور را افزایش خواهیم داد.
دستاوردهای صنایع دفاعی و مبارزه با تروریسم
رئیسجمهور ترکیه در ادامه به موفقیتهای کشور در حوزه صنایع دفاعی پرداخت و تأکید کرد که ترکیه اکنون در تولید پهپادهای بدون سرنشین به جایگاهی پیشرو در جهان دست یافته است. وی افزود: در صادرات صنایع دفاعی، ترکیه رتبه یازدهم جهان را داراست. اردوغان این پیشرفت را نتیجه سرمایهگذاری گسترده در فناوریهای بومی و تلاش برای کاهش وابستگی به کشورهای خارجی دانست.
در بخش دیگری از سخنانش، اردوغان بر عزم دولت برای مبارزه با تروریسم تأکید کرد و خاطرنشان کرد که ترکیه باید مشکلات خود، ازجمله معضل تروریسم را پشت سر بگذارد و افزود: جهان در حال ورود به دورهای جدید است و ما باید خود را برای آن آماده کنیم.
کنگره هشتم حزب عدالت و توسعه با سخنرانی خوشامدگویی رئیسجمهور آغاز شد و انتظار میرود که در این نشست، ریاست اردوغان بر حزب برای یک دوره دیگر تمدید شود.