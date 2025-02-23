رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در هشتمین کنگره عمومی حزب عدالت و توسعه که در آنکارا برگزار شد، با تأکید بر رشد اقتصادی کشور اعلام کرد که ترکیه در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد و برنامه‌های اصلاحی دولت، ظرفیت رشد و بهره‌وری را افزایش خواهد داد.

این سخنرانی که در سالن ورزشی آنکارا و در برابر ۶۰ هزار نفر از هواداران حزب عدالت و توسعه انجام شد، بر دستاوردهای اقتصادی دولت متمرکز بود. اردوغان تأکید کرد که ترکیه در مسیر یک جهش اقتصادی گسترده قرار دارد.

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی و تأثیر آن‌ها بر اقتصاد کشور، بیان کرد که شرایط منطقه‌ای می‌تواند این روند را تسهیل و تسریع کند. همچنین درآمد سرانه در پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۳,۲۴۳ دلار رسیده و انتظار می‌رود با اعلام داده‌های سال ۲۰۲۴ از ۱۵ هزار دلار فراتر رود. اردوغان کاهش نرخ تورم را نیز یکی از عوامل مهم در تقویت قدرت خرید شهروندان دانست.

وی همچنین اعلام کرد که ذخایر بانک مرکزی ترکیه از ۱۷۳ میلیارد دلار عبور کرده است که بالاترین میزان در تاریخ جمهوری ترکیه محسوب می‌شود. اردوغان با تأکید بر تداوم اصلاحات اقتصادی دولت گفت: با برنامه جامع اصلاحات، ظرفیت رشد و بهره‌وری کشور را افزایش خواهیم داد.