ترکیه
ترکیه به‌دنبال قرار گرفتن در جمع کشورهای پیشرو در محاسبات کوانتومی
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، از برنامه ساخت مرکز تولید تراشه‌های ابررسانا خبر داد که قرار است ترکیه را در جمع کشورهای پیشرو در حوزه محاسبات کوانتومی قرار دهد و زیرساخت‌های لازم برای توسعه رایانه‌های کوانتومی با ظرفیت بالا را فراهم کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم اهدای جوایز علمی آکادمی علوم ترکیه و شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه / عکس: AA
20 دسامبر 2024

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، از برنامه‌های جدید کشور برای تاسیس یک مرکز پیشرفته تولید تراشه‌های ابررسانا خبر داد که گامی در جهت توسعه محاسبات کوانتومی در ترکیه به شمار می‌رود.

اردوغان چهارشنبه در مراسم اهدای جوایز علمی آکادمی علوم ترکیه توبا (TÜBA) و شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه، توبیتاک (TÜBİTAK) در آنکارا بر اهمیت راهبردی فناوری‌های کوانتومی در شکل‌دهی به آینده جهان تاکید کرد. وی همچنین اظهار داشت: این دستاورد در حوزه محاسبات کوانتومی، گامی است تا ترکیه به یکی از بازیگران مهم در عرصه جهانی تبدیل شود. وی با تاکید بر عزم کشور برای پیشرفت در فناوری‌های پیشرفته، این اقدام را بازتابی از چشم‌انداز ترکیه دانست.

مرکز تولید تراشه‌های ابررسانا و نقشه ترکیه برای پیشرفت در رایانه‌های کوانتومی

رجب طیب اردوغان تاکید کرد که مرکز برنامه‌ریزی‌شده برای تولید تراشه‌های ابررسانا نقش کلیدی در ساخت پردازنده‌های پیشرفته برای رایانه‌های کوانتومی نسل آینده خواهد داشت. رئیس‌جمهور ترکیه افزود: این مرکز مسیر توسعه رایانه‌های کوانتومی با ظرفیت‌های بالا را هموار خواهد ساخت.

اردوغان این اقدام را تحولی بنیادین دانست و بیان کرد که رایانه‌های کوانتومی توانایی حل مسائل پیچیده را در چند دقیقه دارند، در‌حالی‌که ابررایانه‌های فعلی برای حل این مسائل به سال‌ها زمان نیاز دارند. او با اعلام هدف ترکیه برای قرار گرفتن در جمع ۱۵ کشور پیشرو در این حوزه، بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پژوهش و توسعه تاکید کرد.

تعهد ترکیه به پیشرفت علمی و تقدیر از دانشمندان برجسته

ررئیس‌جمهور اردوغان بر تعهد ترکیه به پیشبرد نوآوری‌های علمی تاکید و از دانشمندان برجسته‌ای که در این مراسم تقدیر شدند، قدردانی کرد. وی با اشاره به اهمیت حمایت از دانش و نوآوری گفت: پیشرفت علمی نیازمند تشویق و قدردانی است. او همچنین با نقل‌قولی از ابن‌سینا افزود: «علم و هنر از مکان‌هایی که ارزش‌گذاری نمی‌شوند، مهاجرت می‌کنند.» اردوغان از مراکز علمی، پژوهشگران و بخش خصوصی خواست تا با همکاری یکدیگر مرزهای نوآوری را گسترش دهند. وی همچنین به سرمایه‌گذاری‌های گسترده ترکیه در آموزش، زیرساخت‌های تحقیقاتی و مشارکت‌های عمومی و خصوصی اشاره کرد که پیشرفت علمی کشور را تقویت کرده است.

تلاش‌های ترکیه در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای و جهانی

رجب طیب اردوغان در سخنرانی خود بر نقش ترکیه به‌عنوان نیرویی تثبیت‌کننده در منطقه تأكيد کرد. او با اشاره به بحران‌های منطقه‌ای مانند سوریه گفت: اتفاقات سوریه نشان می‌دهد که ترکیه فراتر از مرزهای خود است. ما نمی‌توانیم نگاه خود را به ۷۸۲ هزار کیلومتر مربع محدود کنیم. همان‌طور که هیچ فردی نمی‌تواند از سرنوشت خود فرار کند، ترکیه نیز نمی‌تواند از نقش تاریخی خود چشم‌پوشی کند.

