تعهد ترکیه به پیشرفت علمی و تقدیر از دانشمندان برجسته



ررئیس‌جمهور اردوغان بر تعهد ترکیه به پیشبرد نوآوری‌های علمی تاکید و از دانشمندان برجسته‌ای که در این مراسم تقدیر شدند، قدردانی کرد. وی با اشاره به اهمیت حمایت از دانش و نوآوری گفت: پیشرفت علمی نیازمند تشویق و قدردانی است. او همچنین با نقل‌قولی از ابن‌سینا افزود: «علم و هنر از مکان‌هایی که ارزش‌گذاری نمی‌شوند، مهاجرت می‌کنند.» اردوغان از مراکز علمی، پژوهشگران و بخش خصوصی خواست تا با همکاری یکدیگر مرزهای نوآوری را گسترش دهند. وی همچنین به سرمایه‌گذاری‌های گسترده ترکیه در آموزش، زیرساخت‌های تحقیقاتی و مشارکت‌های عمومی و خصوصی اشاره کرد که پیشرفت علمی کشور را تقویت کرده است.



تلاش‌های ترکیه در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای و جهانی



رجب طیب اردوغان در سخنرانی خود بر نقش ترکیه به‌عنوان نیرویی تثبیت‌کننده در منطقه تأكيد کرد. او با اشاره به بحران‌های منطقه‌ای مانند سوریه گفت: اتفاقات سوریه نشان می‌دهد که ترکیه فراتر از مرزهای خود است. ما نمی‌توانیم نگاه خود را به ۷۸۲ هزار کیلومتر مربع محدود کنیم. همان‌طور که هیچ فردی نمی‌تواند از سرنوشت خود فرار کند، ترکیه نیز نمی‌تواند از نقش تاریخی خود چشم‌پوشی کند.