در حمله هوایی روز دوشنبه ۲۵ آگوست، اسرائیل به بیمارستان ناصر در خان یونس، دست‌کم ۲۰ فلسطینی، از جمله پنج خبرنگار و یک آتش‌نشان کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. این حمله که طبقه اورژانس ساختمان را هدف قرار داد، همزمان با حضور تیم‌های امداد برای نجات مجروحان رخ داد. موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی از سوی کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای رسانه‌ای علیه اسرائیل ایجاد کرده است. نهادهای خبری و حقوق بشری این اقدام را جنایت جنگی و حمله‌ای علیه آزادی رسانه‌ها توصیف کردند.

در میان کشته‌شدگان، حسام المصری، که به عنوان عکاس خبری برای خبرگزاری رویترز کار می‌کرد؛ مریم ابودقه، روزنامه‌نگار که با چندین رسانه از جمله ایندیپندنت عربی و خبرگزاری آسوشیتدپرس کار می‌کرد؛ احمد ابوعزیز، که برای شبکه قدس فید کار می‌کرد، محمد سلامه از الجزیره و معاذ ابو طاها، همکار رویترز، نیز حضور داشتند.

ارتش اسرائیل در این حمله، طبقه بالای ساختمان اورژانس، معروف به طبقه «آل یاسین» را هدف قرار داد. مقامات در غزه اعلام کردند ارتش اسرائیل با دو حمله هوایی به طبقه چهارم یکی از ساختمان‌های این مجتمع حمله کرده است و خاطرنشان کردند حمله دوم زمانی رخ داده است که تیم‌های امداد برای تخلیه مجروحان و نجات کشته‌شدگان رسیده بودند.

در حمله‌ای جداگانه، حسن دوهان، خبرنگار فلسطینی، توسط نیروهای اسرائیلی در خان یونس به ضرب گلوله کشته شد و تعداد کشته‌شدگان روزنامه‌نگار در روز دوشنبه را به شش نفر و تعداد کل روزنامه‌نگاران کشته شده توسط اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ را به ۲۴۶ نفر رساند.

چندین کشور، گروه‌های حقوق بشری، سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و سازمان‌های رسانه‌ای حمله اسرائیل را محکوم کرده‌اند.

ترکیه

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، حمله اسرائیل را محکوم کرد و گفت دولت بی‌رحم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بی‌وقفه به حملات بی‌رحمانه خود برای نابودی هر چیزی که به بشریت مربوط می‌شود، ادامه می‌دهد.

دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه نیز حملات اخیر اسرائیل به غزه را «حمله به آزادی مطبوعات و جنایت جنگی دیگری» توصیف کرد.

برهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌ اسرائیل بدون توجه به هر‌گونه اصل انسانی یا قانونی، به جنایات خود ادامه می‌دهد و در این توهم است که می‌تواند از طریق حملات سیستماتیک خود به خبرنگاران، مانع از آشکار شدن حقیقت شود.

ایالات متحده

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از سلسله حملات هوایی اسرائیل به مجتمع پزشکی ناصر غزه ابراز نارضایتی کرد.

ترامپ در دفتر بیضی شکل به خبرنگاران گفت: من از این موضوع خوشنود نیستم. نمی‌خواهم شاهد این وضعیت باشم.

بریتانیا

دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، اعلام کرد از حملات اسرائیل وحشت زده شده است و با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر وحشت‌زده‌ایم. غیرنظامیان، کارکنان بخش مراقبت‌های بهداشتی و خبرنگاران باید محافظت شوند. ما به آتش‌بس فوری نیاز داریم.

اسپانیا

اسپانیا حمله اسرائیل را محکوم کرد و آن را نقض «شرم‌آور» و «غیرقابل قبول» قوانین بشردوستانه توصیف کرد.

وزارت امور خارجه اسپانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت اسپانیا حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه را که منجر به مرگ چهار خبرنگار و غیرنظامی بی‌گناه شده است، محکوم می‌کند.

آلمان

آلمان اعلام کرد «از کشته شدن چندین خبرنگار، امدادگر و سایر غیرنظامیان شوکه شده است.

وزارت امور خارجه آلمان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این حمله باید بررسی شود. او همچنین از اسرائیل خواست «به رسانه‌های مستقل خارجی اجازه دسترسی فوری بدهد و از خبرنگاران فعال در غزه محافظت کند.»

ایتالیا