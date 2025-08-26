سیاست
خشم جهانی از حمله اسرائیل به بیمارستانی در غزه و کشتار غیرنظامیان و خبرنگاران
در حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه، دست‌کم ۲۰ فلسطینی از جمله پنج خبرنگار کشته شدند و موجی از خشم و محکومیت‌های جهانی علیه این حمله ایجاد شد.
مراسم سوگواری برای خبرنگاران و غیرنظامیان کشته شده در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه / عکس: AA
26 اوت 2025

در حمله هوایی روز دوشنبه ۲۵ آگوست، اسرائیل به بیمارستان ناصر در خان یونس، دست‌کم ۲۰ فلسطینی، از جمله پنج خبرنگار و یک آتش‌نشان کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. این حمله که طبقه اورژانس ساختمان را هدف قرار داد، همزمان با حضور تیم‌های امداد برای نجات مجروحان رخ داد. موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی از سوی کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای رسانه‌ای علیه اسرائیل ایجاد کرده است. نهادهای خبری و حقوق بشری این اقدام را جنایت جنگی و حمله‌ای علیه آزادی رسانه‌ها توصیف کردند.

در میان کشته‌شدگان، حسام المصری، که به عنوان عکاس خبری برای خبرگزاری رویترز کار می‌کرد؛ مریم ابودقه، روزنامه‌نگار که با چندین رسانه از جمله ایندیپندنت عربی و خبرگزاری آسوشیتدپرس کار می‌کرد؛ احمد ابوعزیز، که برای شبکه قدس فید کار می‌کرد، محمد سلامه از الجزیره و معاذ ابو طاها، همکار رویترز، نیز حضور داشتند.

ارتش اسرائیل در این حمله، طبقه بالای ساختمان اورژانس، معروف به طبقه «آل یاسین» را هدف قرار داد. مقامات در غزه اعلام کردند ارتش اسرائیل با دو حمله هوایی به طبقه چهارم یکی از ساختمان‌های این مجتمع حمله کرده است و خاطرنشان کردند حمله دوم زمانی رخ داده است که تیم‌های امداد برای تخلیه مجروحان و نجات کشته‌شدگان رسیده بودند.

در حمله‌ای جداگانه، حسن دوهان، خبرنگار فلسطینی، توسط نیروهای اسرائیلی در خان یونس به ضرب گلوله کشته شد و تعداد کشته‌شدگان روزنامه‌نگار در روز دوشنبه را به شش نفر و تعداد کل روزنامه‌نگاران کشته شده توسط اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ را به ۲۴۶ نفر رساند.

چندین کشور، گروه‌های حقوق بشری، سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و سازمان‌های رسانه‌ای حمله اسرائیل را محکوم کرده‌اند.

ترکیه

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، حمله اسرائیل را محکوم کرد و گفت دولت بی‌رحم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بی‌وقفه به حملات بی‌رحمانه خود برای نابودی هر چیزی که به بشریت مربوط می‌شود، ادامه می‌دهد.

مرتبطTRT Global - رئیس‌جمهور اردوغان حمله مرگبار اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه را محکوم کرد

دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه نیز حملات اخیر اسرائیل به غزه را «حمله به آزادی مطبوعات و جنایت جنگی دیگری» توصیف کرد.

برهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌ اسرائیل بدون توجه به هر‌گونه اصل انسانی یا قانونی، به جنایات خود ادامه می‌دهد و در این توهم است که می‌تواند از طریق حملات سیستماتیک خود به خبرنگاران، مانع از آشکار شدن حقیقت شود.

ایالات متحده

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از سلسله حملات هوایی اسرائیل به مجتمع پزشکی ناصر غزه ابراز نارضایتی کرد.

ترامپ در دفتر بیضی شکل به خبرنگاران گفت: من از این موضوع خوشنود نیستم. نمی‌خواهم شاهد این وضعیت باشم.

بریتانیا

دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، اعلام کرد از حملات اسرائیل وحشت زده شده است و با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر وحشت‌زده‌ایم. غیرنظامیان، کارکنان بخش مراقبت‌های بهداشتی و خبرنگاران باید محافظت شوند. ما به آتش‌بس فوری نیاز داریم.

اسپانیا

اسپانیا حمله اسرائیل را محکوم کرد و آن را نقض «شرم‌آور» و «غیرقابل قبول» قوانین بشردوستانه توصیف کرد.

وزارت امور خارجه اسپانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت اسپانیا حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه را که منجر به مرگ چهار خبرنگار و غیرنظامی بی‌گناه شده است، محکوم می‌کند.

آلمان

آلمان اعلام کرد «از کشته شدن چندین خبرنگار، امدادگر و سایر غیرنظامیان شوکه شده است.

وزارت امور خارجه آلمان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این حمله باید بررسی شود. او همچنین از اسرائیل خواست «به رسانه‌های مستقل خارجی اجازه دسترسی فوری بدهد و از خبرنگاران فعال در غزه محافظت کند.»

ایتالیا

آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، اعلام کرد اسرائیل باید امنیت خبرنگاران در غزه را تضمین کند. تاجانی با اشاره به بیانیه مشترک هفته گذشته ۲۷ کشور گفت: در مورد رسانه‌ها در غزه، ما پیش از این سندی را به همراه بسیاری از کشورهای دیگر تصویب کرده‌ایم. موضع ما در مورد آزادی مطبوعات بدون تغییر باقی مانده است.

فرانسه

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، حملات اسرائیل را «غیرقابل تحمل» توصیف کرده و از تل آویو خواست به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد.

قطر

وزارت امور خارجه قطر این حمله را به عنوان «فصل جدیدی از سلسله جنایات شنیع» اسرائیل محکوم کرد و در بیانیه‌ای اعلام کرد: رویکرد اشغالگران در هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران و امدادگران و کادر پزشکی نیازمند اقدام فوری و قاطع بین‌المللی برای تأمین حفاظت لازم از غیرنظامیان و اطمینان از اینکه عاملان این جنایات از مجازات فرار نمی‌کنند، است.

ایران

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حمله به بیمارستان را به عنوان «جنایت جنگی وحشیانه، برنامه‌ریزی و اجرا شده توسط اسرائیل به عنوان بخشی از طرح نسل‌کشی فلسطینیان» محکوم کرد و خواستار آن شد که ایالات متحده به عنوان «همدست» حمایت از اسرائیل پاسخگو باشد.

کانادا

وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد از حمله نظامی اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه که منجر به کشته شدن پنج روزنامه‌نگار و بسیاری از غیرنظامیان از جمله امدادگران و مقامات بهداشتی شد، وحشت‌زده شده است و در بیانیه‌ای اعلام کرد: چنین حملاتی غیرقابل قبول است.

سازمان ملل

یک مقام سازمان ملل حملات اسرائیل را «کاملاً وحشتناک» توصیف کرد. اولگا چرونکو، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)  اعلام کرد: وضعیت کاملاً وحشتناک است. او گفت دیدن تصاویر حمله روی صفحه نمایش «غیرمنطقی» است و او را به یاد حملات مشابه قبلی به بیمارستان‌ها می‌اندازد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: کشتار خبرنگاران در غزه باید جهان را شوکه کند و به جای سکوت، به درخواست عدالت منجر شود.

راوینا شمداسانی، سخنگوی این دفتر، در بیانیه‌ای کتبی نوشت، مرگ خبرنگاران در این منطقه محاصره شده، نیاز فوری به پاسخگویی را برجسته می‌کند. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از کشورها خواست تا فوراً برای توقف «قتل عام» در غزه اقدام کنند.

سازمان همکاری اسلامی

سازمان همکاری اسلامی قتل خبرنگاران و متخصصان رسانه توسط اسرائیل در غزه را به عنوان «جنگ» محکوم کرد و آن را «جنایت» و «حمله به آزادی مطبوعات» توصیف نمود.

اتحادیه اروپا

اورزولا فون در لاین، کمیسر کمیسیون اروپا، از اسرائیل خواست کشتن کسانی را که «سعی می‌کنند به جهان بگویند در غزه چه می‌گذرد» متوقف کند و تأیید کرد این جنایت فجیع نشان‌دهنده تشدید خطرناک هدف قرار دادن مستقیم و عمدی خبرنگاران فلسطینی است و بدون هیچ شکی تأیید می‌کند اشغالگران با هدف ارعاب خبرنگاران و جلوگیری از انجام مأموریت حرفه‌ای آنها در افشای جنایات به جهان، در حال جنگ آشکار علیه رسانه‌های آزاد هستند.

گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز (RSF) حملات اسرائیل را به شدت محکوم کرد و خواستار اقدام فوری شورای امنیت سازمان ملل برای توقف این قتل‌ها شد. این سازمان مطبوعاتی بین‌المللی اعلام کرد پنج روزنامه‌نگار فلسطینی «عمدا هدف قرار گرفته‌اند.»

انجمن مطبوعات خارجی

انجمن مطبوعات خارجی در اورشلیم خواستار «توضیح فوری» از سوی ارتش اسرائیل شد و خواستار آن شد «برای توقف عمل شنیع خود در هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران» پاسخگو باشند.

پزشکان بدون مرز

پزشکان بدون مرز (MSF) اعلام کرد از مرگ مریم ابودقه، عکاس آزاد که قبلاً برای آنها کار می‌کرد، در حمله هوایی «دلشکسته» است.

در حالی که اسرائیل همچنان از قوانین بین‌المللی دوری می‌کند، تنها شاهدان کارزار نسل‌کشی آنها عمداً هدف قرار می‌گیرند. این کار باید همین حالا متوقف شود.

