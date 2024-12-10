شرکت نظامی آسلسان با هدف تقویت توان دفاعی و تأمین امنیت ملی ترکیه، قراردادهای جدیدی با صنایع دفاعی این کشور امضا کرد. این توافقها بر تولید و توسعه سیستمهای دفاع هوایی متمرکز هستند و گامی در راستای افزایش امنیت کشور به شمار میروند.
شرکت نظامی آسلسان(ASELSAN) ، یکی از نامهای شناختهشده در صنعت دفاعی ترکیه محسوب میشود و براساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت این شرکت توافقنامه ای در مورد تولید سیستم های دفاع هوایی بین آسلسان و صنایع دفاع جمهوری ترکیه به ارزش حدود ۱۳۵ میلیون یورو و بیش از یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون لیر ترکیه بین شرکت «آسلسان» و ریاست دبیرخانه صنایع دفاع جمهوری ترکیه امضا شده است. بر اساس این توافق، تحویل سیستمهای دفاع هوایی در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ انجام خواهد شد.
در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۴ نیز توافقنامهای به ارزش ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار میان شرکت «آسلسان» و ریاست دبیرخانه صنایع دفاعی جمهوری ترکیه امضا شده است. بر اساس این توافق، تحویل سیستمهای الکترواپتیک در سال ۲۰۲۸ انجام خواهد شد.
توافقنامهای به ارزش ۸۴ میلیون و ۴۴ هزار و ۲۴۱ دلار میان شرکت «آسلسان» و شراکت تجاری«TUSAŞ-HAVELSAN» در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۴ برای تامین سیستمهای شناسایی دوست یا دشمن، ناوبری و ارتباطات برای پرندههای نظامی (هواپیماها و پهپادهای نظامی) امضا شد. این توافق با هدف رفع نیازهای نیروهای مسلح ترکیه در حوزههای دفاعی و عملیاتی انجام شده است.
این قراردادها تنها بخشی از تلاشهای ترکیه برای تقویت صنایع دفاعی و ارتقا قابلیتهای نظامی کشور است. تحویل این تجهیزات تا سال ۲۰۲۹ برنامهریزی شده است و این موضوع میتواند به تولید بیشتر و اشتغالزایی در صنعت دفاعی ترکیه کمک کند.
آسلسان (ASELSAN) یکی از شرکتهای برجسته صنعت دفاعی ترکیه است که در سال ۱۹۷۵ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در آنکارا قرار دارد. این شرکت در زمینه طراحی و تولید سیستمهای پیشرفته الکترونیکی مانند رادارها، جنگ الکترونیک، سیستمهای دفاع هوایی، و تجهیزات ارتباطات نظامی فعالیت میکند. آسلسان علاوه بر تأمین نیازهای نیروهای مسلح ترکیه، تجهیزات خود را به کشورهای مختلف صادر میکند و به عنوان یکی از بازیگران مهم صنعت دفاعی در جهان شناخته میشود.
این شرکت تحت نظارت ریاست صنایع دفاعی ترکیه (SSB) عمل میکند و به واسطه پروژههای نوآورانه خود، از جمله سامانههای پیشرفته دفاع هوایی و ارتباطات ماهوارهای، نقش مهمی در ارتقا توان نظامی ترکیه ایفا کرده است. تمرکز آسلسان بر تحقیق و توسعه (R&D) و استفاده از فناوریهای نوین، آن را به یک صادرکننده اصلی تجهیزات نظامی و یک شرکت پیشرو در حوزه امنیت سایبری و دفاع الکترونیک تبدیل کرده است.