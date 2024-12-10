شرکت نظامی آسلسان با هدف تقویت توان دفاعی و تأمین امنیت ملی ترکیه، قراردادهای جدیدی با صنایع دفاعی این کشور امضا کرد. این توافق‌ها بر تولید و توسعه سیستم‌های دفاع هوایی متمرکز هستند و گامی در راستای افزایش امنیت کشور به شمار می‌روند.

شرکت نظامی آسلسان(ASELSAN) ، یکی از نام‌های شناخته‌شده در صنعت دفاعی ترکیه محسوب می‌شود و براساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت این شرکت توافقنامه ای در مورد تولید سیستم های دفاع هوایی بین آسلسان و صنایع دفاع جمهوری ترکیه به ارزش حدود ۱۳۵ میلیون یورو و بیش از یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون لیر ترکیه بین شرکت «آسلسان» و ریاست دبیرخانه صنایع دفاع جمهوری ترکیه امضا شده است. بر اساس این توافق، تحویل سیستم‌های دفاع هوایی در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ انجام خواهد شد.

در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۴ نیز توافقنامه‌‌ای به ارزش ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار میان شرکت «آسلسان» و ریاست دبیرخانه صنایع دفاعی جمهوری ترکیه امضا شده است. بر اساس این توافق، تحویل سیستم‌های الکترواپتیک در سال ۲۰۲۸ انجام خواهد شد.

توافقنامه‌ای به ارزش ۸۴ میلیون و ۴۴ هزار و ۲۴۱ دلار میان شرکت «آسلسان» و شراکت تجاری«TUSAŞ-HAVELSAN» در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۴ برای تامین سیستم‌های شناسایی دوست یا دشمن، ناوبری و ارتباطات برای پرنده‌های نظامی (هواپیماها و پهپادهای نظامی) امضا شد. این توافق با هدف رفع نیازهای نیروهای مسلح ترکیه در حوزه‌های دفاعی و عملیاتی انجام شده است.