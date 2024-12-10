ترکیه
شرکت نظامی «آسلسان» قراردادهای جدیدی با صنایع دفاعی ترکیه امضا کرد
شرکت نظامی آسلسان با هدف افزایش توان دفاعی و تأمین امنیت ملی ترکیه، قراردادهای جدیدی با صنایع دفاعی این کشور امضا کرده است. این توافق‌ها بر تولید سیستم‌های دفاع هوایی در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ تمرکز دارند.
موشک‌های هدایت شونده شرکت آسلسان / عکس: AA
10 دسامبر 2024

شرکت نظامی آسلسان با هدف تقویت توان دفاعی و تأمین امنیت ملی ترکیه، قراردادهای جدیدی با صنایع دفاعی این کشور امضا کرد. این توافق‌ها بر تولید و توسعه سیستم‌های دفاع هوایی متمرکز هستند و گامی در راستای افزایش امنیت کشور به شمار می‌روند.

شرکت نظامی آسلسان(ASELSAN) ، یکی از نام‌های شناخته‌شده در صنعت دفاعی ترکیه محسوب می‌شود و براساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت این شرکت توافقنامه ای در مورد تولید سیستم های دفاع هوایی بین آسلسان و صنایع دفاع جمهوری ترکیه به ارزش حدود ۱۳۵ میلیون یورو و بیش از یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون لیر ترکیه بین شرکت «آسلسان» و ریاست دبیرخانه صنایع دفاع جمهوری ترکیه امضا شده است. بر اساس این توافق، تحویل سیستم‌های دفاع هوایی در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ انجام خواهد شد.

در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۴ نیز توافقنامه‌‌ای به ارزش ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار میان شرکت «آسلسان» و ریاست دبیرخانه صنایع دفاعی جمهوری ترکیه امضا شده است. بر اساس این توافق، تحویل سیستم‌های الکترواپتیک در سال ۲۰۲۸ انجام خواهد شد.

توافقنامه‌ای به ارزش ۸۴ میلیون و ۴۴ هزار و ۲۴۱ دلار میان شرکت «آسلسان» و شراکت تجاری«TUSAŞ-HAVELSAN» در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۴ برای تامین سیستم‌های شناسایی دوست یا دشمن، ناوبری و ارتباطات برای پرنده‌های نظامی (هواپیماها و پهپادهای نظامی) امضا شد. این توافق با هدف رفع نیازهای نیروهای مسلح ترکیه در حوزه‌های دفاعی و عملیاتی انجام شده است.

این قراردادها تنها بخشی از تلاش‌های ترکیه برای تقویت صنایع دفاعی و ارتقا قابلیت‌های نظامی کشور است. تحویل این تجهیزات تا سال ۲۰۲۹ برنامه‌ریزی شده است و این موضوع می‌تواند به تولید بیشتر و اشتغال‌زایی در صنعت دفاعی ترکیه کمک کند.

آسلسان (ASELSAN) یکی از شرکت‌های برجسته صنعت دفاعی ترکیه است که در سال ۱۹۷۵ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در آنکارا قرار دارد. این شرکت در زمینه طراحی و تولید سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی مانند رادارها، جنگ الکترونیک، سیستم‌های دفاع هوایی، و تجهیزات ارتباطات نظامی فعالیت می‌کند. آسلسان علاوه بر تأمین نیازهای نیروهای مسلح ترکیه، تجهیزات خود را به کشورهای مختلف صادر می‌کند و به عنوان یکی از بازیگران مهم صنعت دفاعی در جهان شناخته می‌شود.

این شرکت تحت نظارت ریاست صنایع دفاعی ترکیه (SSB) عمل می‌کند و به واسطه پروژه‌های نوآورانه خود، از جمله سامانه‌های پیشرفته دفاع هوایی و ارتباطات ماهواره‌ای، نقش مهمی در ارتقا توان نظامی ترکیه ایفا کرده است. تمرکز آسلسان بر تحقیق و توسعه (R&D) و استفاده از فناوری‌های نوین، آن را به یک صادرکننده اصلی تجهیزات نظامی و یک شرکت پیشرو در حوزه امنیت سایبری و دفاع الکترونیک تبدیل کرده است.

