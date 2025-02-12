آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان با بیان اینکه آتش‌بس در غزه، در حال حاضر به مویی بند است تاکید کرد: دولت اسرائیل و ایالات متحده باید هر اقدامی که لازم است انجام دهند تا به مرحله دوم توافق و چشم‌اندازی برای صلح واقعی و پایدار برسیم.

او اشاره کرد که این توافق تاکنون به بازگشت بیش از ۲۰ اسیر اسرائیلی به خانواده‌هایشان منجر شده است. وزیر خارجه آلمان همچنین خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه شد و پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مورد غزه و انتقال جمعیت فلسطینی‌ها به کشورهای منطقه را به شدت رد کرد.