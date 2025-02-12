سیاست
وزیر خارجه آلمان: آمریکا و اسرائیل باید برای تداوم آتش‌بس در غزه اقدام کنند
وزیر خارجه آلمان با هشدار درباره شکنندگی آتش‌بس، از اسرائیل و آمریکا خواست برای پیشبرد مرحله دوم توافق و تحقق صلح پایدار، همه تلاش خود را به کار گیرند.
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان / عکس: Reuters
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان با بیان اینکه آتش‌بس در غزه، در حال حاضر به مویی بند است تاکید کرد: دولت اسرائیل و ایالات متحده باید هر اقدامی که لازم است انجام دهند تا به مرحله دوم توافق و چشم‌اندازی برای صلح واقعی و پایدار برسیم.

او اشاره کرد که این توافق تاکنون به بازگشت بیش از ۲۰ اسیر اسرائیلی به خانواده‌هایشان منجر شده است. وزیر خارجه آلمان همچنین خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه شد و پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مورد غزه و انتقال جمعیت فلسطینی‌ها به کشورهای منطقه را به شدت رد کرد.

بربوک تصریح کرد: غیرنظامیان غزه جهنم را تجربه کرده‌اند. تأمین غذا، دارو و بازسازی اکنون در اولویت است و بهبود سریع اوضاع نیازمند آتش‌بس است. علاوه بر این، قوانین بین‌المللی صراحت دارد که هیچ‌گونه انتقال جمعیت از غزه نباید صورت گیرد.

حماس اعلام کرده است که در واکنش به نقض آتش‌بس و توافق تبادل اسرا از سوی اسرائیل، آزادی اسیران بعدی را به تعویق می‌اندازد. از سوی دیگر، مذاکرات مرحله دوم توافق که قرار بود هفته گذشته آغاز شود، فعلا متوقف مانده است.

