مرکز پایش و نظارت بر آوارگی‌های داخلی (IDMC) در گزارش جدید خود اعلام کرد که تعداد افرادی که در شرایط آوارگی داخلی در قاره آفریقا زندگی می‌کنند، در طی ۱۵ سال گذشته سه برابر شده و به ۳۵ میلیون نفر رسیده است.

این مرکز علت اصلی آوارگی‌ها را افزایش درگیری‌ها و خشونت‌ها در آفریقا از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ دانسته و همچنین افزود که تعداد افرادی که به دلیل بلایای طبیعی مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند نیز به‌سرعت در حال افزایش است.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۳۵ میلیون آواره داخلی در آفریقا، ۳۲.۵ میلیون نفر به دلیل جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی طولانی‌مدت آواره شده‌اند که ۸۰ درصد از این آوارگان در پنج کشور کنگو، نیجریه، سومالی، سودان و اتیوپی زندگی می‌کنند.

کنوانسیون کامپالا که در سال ۲۰۰۹ توسط اتحادیه آفریقا به امضا رسید، از جمله تلاش‌های مهم آفریقا برای مقابله با بحران آوارگان داخلی بوده است. این کنوانسیون بر حمایت و حفاظت از آوارگان داخلی در این قاره تمرکز دارد.