سیاست
2 دقیقه خواندن
شمار آوارگان داخلی در آفریقا به ۳۵ میلیون نفر رسید
سی‌وپنج میلیون نفر به دلیل جنگ و بلایای اقلیمی در داخل مرزهای کشورهای آفریقایی آواره شده‌اند.
شمار آوارگان داخلی در آفریقا به ۳۵ میلیون نفر رسید
آوارگان داخلی در آفریقا / عکس: Reuters
27 نوامبر 2024

مرکز پایش و نظارت بر آوارگی‌های داخلی (IDMC) در گزارش جدید خود اعلام کرد که تعداد افرادی که در شرایط آوارگی داخلی در قاره آفریقا زندگی می‌کنند، در طی ۱۵ سال گذشته سه برابر شده و به ۳۵ میلیون نفر رسیده است.

این مرکز علت اصلی آوارگی‌ها را افزایش درگیری‌ها و خشونت‌ها در آفریقا از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ دانسته و همچنین افزود که تعداد افرادی که به دلیل بلایای طبیعی مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند نیز به‌سرعت در حال افزایش است.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۳۵ میلیون آواره داخلی در آفریقا، ۳۲.۵ میلیون نفر به دلیل جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی طولانی‌مدت آواره شده‌اند که ۸۰ درصد از این آوارگان در پنج کشور کنگو، نیجریه، سومالی، سودان و اتیوپی زندگی می‌کنند.

کنوانسیون کامپالا که در سال ۲۰۰۹ توسط اتحادیه آفریقا به امضا رسید، از جمله تلاش‌های مهم آفریقا برای مقابله با بحران آوارگان داخلی بوده است. این کنوانسیون بر حمایت و حفاظت از آوارگان داخلی در این قاره تمرکز دارد.

مطالب پیشنهادی

الکساندرا بیلاک، مدیر مرکز پایش و نظارت بر آوارگی‌های داخلی، وضعیت آوارگی در آفریقا را «بحرانی اما نه بی‌امید» توصیف کرد و تأکید کرد که دولت‌های آفریقایی باید نقش اصلی در حل این بحران را بر عهده بگیرند و جامعه بین‌المللی از این تلاش‌ها حمایت کند.

گزارش IDMC همچنین به این نکته اشاره کرد که آوارگی در آفریقا زندگی، معیشت، هویت فرهنگی و روابط اجتماعی جوامع را مختل کرده و آن‌ها را در برابر چالش‌های مختلف آسیب‌پذیرتر کرده است.

این مرکز از دولت‌ها خواست تا تعهدات خود را برای مقابله با عوامل اصلی آوارگی از طریق ایجاد صلح، اقدامات مؤثر در برابر تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار دوچندان کنند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us