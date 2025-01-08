ترکیه
2 دقیقه خواندن
وزیر امور خارجه ترکیه: همکاری برای آینده‌ای روشن‌تر در قبرس ضروری است
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در جریان سفر رسمی دوروزه خود به قبرس شمالی، بر لزوم همکاری میان ترکیه، یونان، جمهوری ترک قبرس شمالی و بخش روم‌نشین قبرس تأکید کرد و خواستار تمرکز بر منافع مشترک برای ساخت آینده‌ای روشن‌تر در منطقه شد.
وزیر امور خارجه ترکیه: همکاری برای آینده‌ای روشن‌تر در قبرس ضروری است
فیدان بر حمایت کامل ترکیه از جمهوری ترک قبرس شمالی و ادامه همکاری‌ها تأکید کرد و افزود: راه‌حل دو دولتی تنها گزینه برای حل مسئله قبرس است/ عکس : AA
8 ژانویه 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، امروز هشتم ژانویه ۲۰۲۵، در چارچوب سفر رسمی خود به جمهوری ترک قبرس شمالی، با مقامات این کشور دیدار کرد. در نشست خبری مشترک با ارسین تاتار، رئیس‌جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی، تأکید کرد که همکاری میان ترکیه، یونان، جمهوری ترک قبرس شمالی و بخش روم‌نشین قبرس، کلید ساخت آینده‌ای بهتر برای منطقه است. این نشست در لفکوشا، پایتخت جمهوری ترک قبرس شمالی، جایی که فیدان پیش از آن با همتای خود، تحسین ارطغرل‌اوغلو، ملاقات کرده بود. برگزار شد و فیدان در آن با اشاره به‌ضرورت گسترش همکاری‌ها در سطوح مختلف، گفت: تنش‌ها و اختلافات گذشته نباید مانع ایجاد مسیری جدید برای ثبات و توسعه در شرق مدیترانه شوند.

وی همچنین بر حمایت کامل ترکیه از جمهوری ترک قبرس شمالی و ادامه همکاری‌ها تأکید کرد و افزود: راه‌حل دو دولتی تنها گزینه برای حل مسئله قبرس است

مطالب پیشنهادی

وزیر امور خارجه ترکیه در این نشست خبری همچنین به سیاست‌های به حاشیه راندن بین‌المللی علیه جمهوری ترک قبرس شمالی اعتراض کرد. فیدان گفت: این سیاست‌ها هرگز نمی‌توانند مسیر پیشرفت تاریخی جمهوری ترک قبرس شمالی را مسدود کنند. وی از جامعه بین‌المللی خواست تا حقوق برابر برای همه طرف‌های درگیر در مسئله قبرس تضمین شود.

فیدان در دیدارهای خود بر اهمیت تلاش برای دستیابی به توافق‌هایی تأکید کرد که منافع مشترک تمامی طرف‌ها را در بر گیرد. وی همچنین افزود: ما باید به‌جای نگاه به گذشته، بر آینده‌ای متمرکز شویم که در آن همکاری، صلح و رفاه برای همه مردم منطقه ممکن شود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us