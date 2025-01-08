هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، امروز هشتم ژانویه ۲۰۲۵، در چارچوب سفر رسمی خود به جمهوری ترک قبرس شمالی، با مقامات این کشور دیدار کرد. در نشست خبری مشترک با ارسین تاتار، رئیسجمهور جمهوری ترک قبرس شمالی، تأکید کرد که همکاری میان ترکیه، یونان، جمهوری ترک قبرس شمالی و بخش رومنشین قبرس، کلید ساخت آیندهای بهتر برای منطقه است. این نشست در لفکوشا، پایتخت جمهوری ترک قبرس شمالی، جایی که فیدان پیش از آن با همتای خود، تحسین ارطغرلاوغلو، ملاقات کرده بود. برگزار شد و فیدان در آن با اشاره بهضرورت گسترش همکاریها در سطوح مختلف، گفت: تنشها و اختلافات گذشته نباید مانع ایجاد مسیری جدید برای ثبات و توسعه در شرق مدیترانه شوند.
وی همچنین بر حمایت کامل ترکیه از جمهوری ترک قبرس شمالی و ادامه همکاریها تأکید کرد و افزود: راهحل دو دولتی تنها گزینه برای حل مسئله قبرس است
وزیر امور خارجه ترکیه در این نشست خبری همچنین به سیاستهای به حاشیه راندن بینالمللی علیه جمهوری ترک قبرس شمالی اعتراض کرد. فیدان گفت: این سیاستها هرگز نمیتوانند مسیر پیشرفت تاریخی جمهوری ترک قبرس شمالی را مسدود کنند. وی از جامعه بینالمللی خواست تا حقوق برابر برای همه طرفهای درگیر در مسئله قبرس تضمین شود.
فیدان در دیدارهای خود بر اهمیت تلاش برای دستیابی به توافقهایی تأکید کرد که منافع مشترک تمامی طرفها را در بر گیرد. وی همچنین افزود: ما باید بهجای نگاه به گذشته، بر آیندهای متمرکز شویم که در آن همکاری، صلح و رفاه برای همه مردم منطقه ممکن شود.