مقامات سئول روز سه‌شنبه، ۲۲ اکتبر، اعلام کردند که اتحاد بین روسیه و کره شمالی یک تهدید جدی برای امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود و کره جنوبی متعهد است با همکاری متحدان خود، اقدامات لازم را برای مقابله با این تهدید انجام دهد.

علی‌رغم انکارهای پیونگ‌یانگ در مورد اعزام نیرو برای حمایت از ارتش روسیه، کره جنوبی روز دوشنبه سفیر روسیه را احضار کرد تا درباره اعزام ۱۵۰۰ سرباز ارتش کره شمالی به این کشور توضیح دهد.

شورای امنیت ملی کره جنوبی ضمن اشاره به‌احتمال تأمین تسلیحات تهاجمی برای اوکراین، اعلام کرد که اعزام نیروهای کره شمالی به جبهه‌های جنگ روسیه علیه اوکراین تهدیدی جدی نه‌تنها برای امنیت کره جنوبی بلکه برای جامعه بین‌المللی است. این شورا افزود که دولت کره جنوبی در پی اعزام نیروهای جنگی کره شمالی، اقدامات متقابل مرحله‌بندی شده‌ای را در نظر خواهد گرفت.

یک مقام ارشد دفتر رئیس‌جمهوری کره جنوبی نیز اعلام کرد که تدابیر مقابله‌ای در زمینه‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی در حال آماده‌سازی است. کره جنوبی ممکن است تصمیم قبلی خود مبنی بر عدم ارسال تسلیحات به کی‌یف را مورد بازنگری قرار دهد.