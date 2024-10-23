سیاست
تقابل کره‌ شمالی و جنوبی به شرق اروپا کشیده شد
کره‌جنوبی هشدار داد که اگر روابط نظامی بین پیونگ‌یانگ و مسکو گسترش یابد، ممکن است مجدداً موضوع تأمین تسلیحات به اوکراین را مورد بررسی قرار دهد.
شلیک آزمایشی گلوله‌های توپخانه هدایت شونده ۲۴۰ میلی‌متری/ عکس: Reuters
23 اکتبر 2024

مقامات سئول روز سه‌شنبه، ۲۲ اکتبر، اعلام کردند که اتحاد بین روسیه و کره شمالی یک تهدید جدی برای امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود و کره جنوبی متعهد است با همکاری متحدان خود، اقدامات لازم را برای مقابله با این تهدید انجام دهد.

علی‌رغم انکارهای پیونگ‌یانگ در مورد اعزام نیرو برای حمایت از ارتش روسیه، کره جنوبی روز دوشنبه سفیر روسیه را احضار کرد تا درباره اعزام ۱۵۰۰ سرباز ارتش کره شمالی به این کشور توضیح دهد.

شورای امنیت ملی کره جنوبی ضمن اشاره به‌احتمال تأمین تسلیحات تهاجمی برای اوکراین، اعلام کرد که اعزام نیروهای کره شمالی به جبهه‌های جنگ روسیه علیه اوکراین تهدیدی جدی نه‌تنها برای امنیت کره جنوبی بلکه برای جامعه بین‌المللی است. این شورا افزود که دولت کره جنوبی در پی اعزام نیروهای جنگی کره شمالی، اقدامات متقابل مرحله‌بندی شده‌ای را در نظر خواهد گرفت.

یک مقام ارشد دفتر رئیس‌جمهوری کره جنوبی نیز اعلام کرد که تدابیر مقابله‌ای در زمینه‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی در حال آماده‌سازی است. کره جنوبی ممکن است تصمیم قبلی خود مبنی بر عدم ارسال تسلیحات به کی‌یف را مورد بازنگری قرار دهد.

کره شمالی ادعاهای سئول را به‌عنوان «شایعات بی‌اساس» رد کرده، اما کره جنوبی این موضوع را نادیده گرفته و به وعده اقدام متقابل تأکید کرده است. درعین‌حال، روسیه نیز اعزام نیروهای کره شمالی را تأیید نمی‌کند، اما بر همکاری نظامی خود با پیونگ‌یانگ تأکید می‌کند و ادعا می‌کند که این همکاری «علیه منافع امنیتی کره جنوبی نیست».

در روزهای اخیر، سئول تحت‌فشار برخی کشورهای غربی و کی‌یف برای تأمین تسلیحات سنگین جنگی به اوکراین قرار گرفته، اما تاکنون تنها بر ارائه کمک‌های تسلیحات غیرمرگبار، از جمله تجهیزات پاکسازی مین، تمرکز داشته است.

مقامات کره جنوبی به‌عنوان بخشی از سناریوهای مرحله‌ای، تأمین تسلیحات دفاعی را در اولویت قرار داده‌اند و درصورتی‌که اوضاع از کنترل خارج شود، ممکن است استفاده از تسلیحات تهاجمی را بررسی کنند.

پیونگ‌یانگ و مسکو از زمان استقلال کره شمالی متحد یکدیگر بودند؛ برخی صاحب‌نظران معتقدند که تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ آن‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده است.

